En voila une bonne question, est-il interdit de conduire pieds nus ou avec des tongs ?

Serons-nous réellement en été, dans les jours qui viennent ? Si j’en crois les prévisions météorologiques consultées le 11 juillet, le soleil devrait revenir inonder la France entière de chaleur. Ce n’est pas trop tôt, pourrait-on dire. En effet, le printemps 2024 aura été l’un des plus pourris depuis des décennies, comme l’atteste cet article publié par Météo France. Lorsqu’il fait très chaud, et que nous croulons sous la canicule, il est parfois difficile d’affronter cette chaleur si nous devons prendre notre voiture. Par exemple, en été, nous sommes nombreux à conduire avec des tongs aux pieds, voire pieds nus. J’ai de temps en temps entendu dire que cela était interdit. Je me suis alors renseignée sur la question, et voici ce que dit la loi à ce sujet.

A-t-on le droit de conduire avec des tongs ?

Explorons ce que dit le Code de la route à ce sujet ! Et, ce n’est pas une mince affaire, car il ne dit, en réalité, pas grand-chose de très explicite. Voici ce que dit l’article R412-6 du Code de la route : « tout conducteur doit se tenir constamment en état et en position d’exécuter commodément et sans délai toutes les manœuvres qui lui incombent ». Aucune précision n’est donnée quant à une éventuelle « tenue correcte exigée ». Dans les faits, vous avez donc « le droit » de conduire en tongs ou pieds nus, le Code de la route ne prévoit, apparemment pas, ce cas précis. Mais, en réalité, l’appréciation du danger revient aux forces de l’ordre. Si le policier qui vous contrôle estime que porter des tongs pour conduire peut représenter un danger, il est en droit de vous verbaliser. Dans ce cas, l’amende sera de 35 €, ou 22 € si vous payez immédiatement. Attention, si vous recevez une amende et que vous ne disposez pas de chaussures de rechange, votre véhicule peut être immobilisé. Vous en serez quitte pour une petite marche à pied, en tongs, à la recherche d’une paire de baskets !

Les tongs tolérées, mais fortement déconseillées

Vous savez désormais que rien n’interdit de conduire en tongs, mais qu’il est tout de même possible d’être verbalisé. Néanmoins, les tongs sont des chaussures de plage, comme les claquettes, et même avec des chaussettes ! La conduite avec ce type de chaussures, qui ne tiennent pas le pied dans sa globalité, est fortement déconseillée. La tong, avec sa semelle en mousse ultra plate, peut se coincer sous la pédale, et provoquer une perte de contrôle. Et, si vous optez pour la conduite pieds nus, sachez que vous disposerez de moins de force pour appuyer sur la pédale de frein, que chaussé d’une basket par exemple. De plus, en cas d’accident, l’assureur pourrait ne pas vous indemniser, considérant que conduire pieds nus ou avec des chaussures non adaptées, est une faute de votre part.

Une loi bien différente dans les autres pays !

Si vous passez vos vacances dans les Pyrénées, vous serez peut-être tentés par une petite escapade en Espagne ? Attention, ce pays, qui est parmi les plus touchés par la mortalité routière, ne plaisante pas avec le Code de la route. En Espagne, conduire en tongs ou pieds nus, est strictement interdit. Les policiers espagnols peuvent, dans ce cas, dresser une amende de 200 € et immobiliser votre véhicule si vous ne disposez pas de chaussures réglementaires (baskets, chaussures de villes, etc.). Ces conseils vous ont-ils été utiles ? Nous serions ravis de lire vos impressions ou de connaître votre expérience à ce sujet. Et, si vous constatez une erreur dans cet article, n’hésitez pas à nous l’indiquer. Vous pouvez cliquer ici pour publier un commentaire .