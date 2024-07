Pourquoi ne faut-il pas tourner le volant d’une voiture à l’arrêt ?

Que faites-vous lorsque vous garez votre voiture sur un parking ou devant votre portail ? Personnellement, j’oublie souvent d’aligner mes roues et retrouve ma Clio 3, les roues braquées dans un sens ou dans l’autre. Parfois, quand j’y pense, je remets mes roues dans l’axe, afin que mon stationnement soit un peu plus présentable ! Et, là, en général, j’entends une voix qui s’élève depuis le salon. C’est celle de mon père qui me crie, énervé : je t’ai déjà dit de ne pas remettre tes roues droites à l’arrêt, tu vas abîmer la voiture ! Ah oui, et pourquoi ça ? À force de me l’entendre répéter, j’ai cherché à savoir quelle incidence cela pouvait entraîner sur ma voiture…. Et, j’ai trouvé ! Je vais donc vous expliquer pourquoi il ne faut pas le faire. Je suis certaine que je ne suis pas la seule à faire cela, mais c’est sûr, je ne le ferai plus !

Une première incidence sur les pneus

Une voiture dispose de quatre roues, jusqu’à preuve du contraire, et celles-ci sont faites pour tourner sur elle-même. Accessoirement, elles servent aussi à rouler sur la route ! Et, autour de ces roues se trouvent des pneus, en caoutchouc, qui s’usent avec le roulage. Jusque-là, tout est normal. Quand vous faites du surplace en tournant votre volant à l’arrêt, vos pneus raclent sur le bitume ou sur les graviers, et vous y laissez des plumes, enfin de la gomme. Les pneus, c’est un sacré budget lorsqu’il faut changer les quatre, c’est-à-dire dès que le témoin d’usure est effacé. Et, sincèrement, si vous pouvez l’éviter, c’est mieux, des pneus usés sont synonymes de potentiels accidents, éclatements, mais également d’amendes salées.

Une seconde incidence sur la direction et sur la suspension

Bien sûr, le problème se posait moins avec les vieilles voitures, sans direction assistée. Il fallait des « muscles » pour faire un créneau selon ma mère ! Moi, je suis trop jeune, je n’ai connu que les directions assistées, même ma première petite Twingo en avait une ! Bref, sur les voitures actuelles, la direction assistée est soit hydraulique, soit électrique. Si vous la forcez à travailler, sans huile ou sans électricité, cela peut entraîner une usure prématurée du système de direction assistée et potentiellement des défaillances. Les suspensions n’aiment pas non plus ce type de manœuvres. Ainsi les bras de suspension et les joints à rotule, subissent une contrainte anormale lorsque le volant est tourné à l’arrêt. Cela peut entraîner une usure prématurée et des pannes plus fréquentes.

Une dernière incidence pour les voitures électriques ?

Lorsque vous tournez le volant, à l’arrêt, sur une voiture électrique, vous tirez inévitablement sur la batterie… Vous consommez donc de l’énergie inutilement. Les conséquences, elles, sont relativement simples à comprendre. Tout d’abord, vous consommez de l’énergie inutilement, secondement, vous réduisez votre autonomie, et troisièmement, vous gaspillez de l’argent puisque vous devrez recharger plus fréquemment. Je vous l’accorde, cette consommation est infime, mais elle existe.

La solution ? Apprendre à se garer et à tourner les roues avec le moteur allumé et en déplacement à très faible allure, toujours ! Et, vous ? Êtes-vous du style à manœuvrer votre voiture sur place ? Nous serions ravis de lire vos impressions ou de connaître votre expérience à ce sujet. Et, si vous constatez une erreur dans cet article, n’hésitez pas à nous l’indiquer. Vous pouvez cliquer ici pour publier un commentaire .