Pneus de voiture, technologies et innovations

Les éléments de sécurité dans une voiture sont évidemment primordiaux, puisqu’ils nous protègent d’un accident. On peut noter les freins, les amortisseurs, les avertisseurs lumineux et sonore, et bien sûr les pneus. Rouler avec des pneus en mauvais état ou lisses est, non seulement dangereux, mais aussi passible d’une amende de 135 € par pneu. Aucun retrait de point n’est prévu, mais les forces de l’ordre peuvent toutefois immobiliser le véhicule, si elles jugent l’état des pneumatiques trop critique.

Comprendre le marquage des pneumatiques

Les pneus destinés aux véhicules de tourisme sont responsables de maintenir la stabilité de votre voiture, influent sur sa capacité de freinage et d’accélération, assurent une adhérence adéquate à la chaussée et atténuent les vibrations. Le choix des pneus a un impact significatif sur la maniabilité de votre véhicule, le confort et la sécurité de votre conduite, la consommation de carburant, ainsi que d’autres aspects de ses performances générales. Les pneus pour voitures de tourisme portent différents marquages, comme la classe du véhicule, le diamètre en pouce, l’indice de section transversale, etc, explique auto-doc.fr qui a examiné les types de pneu sur son site.

Quelles sont les nouvelles technologies qui apparaissent autour du pneu de voiture ?

Vous savez peut-être que lorsque vous achetez une voiture neuve ou d’occasion, la roue de secours n’est plus un élément obligatoire. À moins d’être équipé d’un pneu increvable « Michelin Luptis », les crevaisons restent possibles sur un pneu classique, et sans roue de secours, c’est un peu la croix et la bannière pour utiliser le kit anti-crevaison. Pour contrer ce problème, il existe depuis peu des pneus avec roulage à plat, aussi appelé RunFlat. Avec un pneu RunFlat, vous pourrez continuer à rouler même après une crevaison, ce qui ne vous dispensera pas de faire réparer ou changer le pneu.

Il existe deux principaux types de systèmes de pneus à roulage à plat : le système autoportant et le système de l’anneau de support. Sur le système autoportant, le pneu est équipé d’une armature de flanc qui assure le maintien du véhicule en cas de perte de pression d’air. Et, sur le système à anneau de support, un anneau en caoutchouc supporte le poids du véhicule en cas de perte d’air. Lorsque vous faites monter des pneus neufs, il vous sera aussi proposé un gonflage à l’azoté plutôt qu’à l’air classique, cela permet au pneu de garder une meilleure pression plus longtemps.

Comment vérifier l’état de vos pneus ?

Avant de prendre rendez-vous pour changer vos quatre pneus, il vaut mieux être certains que ceux-ci sont bien à changer. D’ailleurs, vous serez dans l’obligation de changer deux pneus, même si un seul côté est usé. Le train avant doit posséder les mêmes pneus, et le train arrière aussi. Cependant, il n’est pas obligatoire que les quatre pneus soient semblables. Pour savoir si vos pneus ont fait leurs temps, il suffit de les observer et de rechercher ce que l’on appelle le témoin d’usure.

Ce dernier se trouve sur la bande de roulement du pneu et va s’user au fur et à mesure de l’utilisation. Dès que ce petit bout de caoutchouc est au niveau du pneu, il faudra rapidement les changer. Il n’existe pas réellement de kilométrage par pneus puisque le témoin d’usure est là pour vous indiquer un changement imminent. Cependant, il reste plus prudent de changer des pneus à la limite du témoin si vous envisagez un long parcours, ou si votre voiture n’a pas roulé depuis très longtemps. Attention également au gonflage de vos pneumatiques, un pneu sous gonflé ou, au contraire, trop gonflé expose le conducteur à de gros problèmes de freinage.

Été, hiver, quatre saisons, comment choisir le bon pneu ?

Comme il est facile de le comprendre, le choix du pneu dépendra de votre lieu d’habitation. Ainsi, si vous vivez en Haute-Savoie ou dans les Pyrénées, il sera judicieux d’opter pour des pneus hiver, conçus pour les routes enneigées. Pour les régions où la neige se fait très rare comme en Corse, les pneus été seront un choix intéressant, à condition de pouvoir les équiper de chaînes si votre commune impose la loi Montagne. Les pneus quatre saisons, eux, conviennent à toutes les régions et vous évitent les changements entre été et hiver. Cependant, pour les gros rouleurs, les pneus quatre saisons peuvent s’user plus vite et entraîner une plus forte consommation de carburant.