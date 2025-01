Les inconvénients des chaînes à neige que les vendeurs oublient souvent d’indiquer

Dès le 8 février prochain, nous entrerons dans la période des vacances scolaires d’hiver ! Jusqu’au 10 mars inclus, de nombreuses familles se succèderont au pied des stations de ski de France, et les embouteillages risquent d’être monstrueux. Que vous soyez touristes de passage ou habitant de ces départements enneigés, il existe une loi à respecter : la Loi Montagne. Cette dernière impose le port d’équipement de sécurité sur votre voiture : pneus hiver, chaussettes à neige ou encore chaîne à neige. Dans cet article, je vous parlerai particulièrement des chaînes à neige, des accessoires souvent choisis, mais parfois difficiles à dompter ! Eh oui, les inconvénients des chaînes à neige existent, mais les vendeurs ne vous les mentionnent pas toujours. Décryptage pour éviter les galères le jour de l’installation.

Inconvénient n° 1 : l’installation, un véritable casse-tête

Certes, il y a très longtemps que je n’ai pas mis les pieds dans une station de ski, mais je me souviens de la galère de mes parents pour installer les chaînes. Les matériaux ont évolué évidemment, cependant installer ces dernières reste néanmoins une petite épreuve en soi ! Le froid mordant, la neige qui s’infiltre partout, et ces fichues chaînes qui ne veulent pas coopérer… De plus, les notices de montage ne sont pas toujours claires, et vous devrez impérativement monter vos chaînes correctement au risque d’endommager vos pneus ou vos jantes ! Un conseil : ne les achetez pas au dernier moment et entraînez-vous dans votre garage !

Inconvénient n° 2 : une utilisation limitée

On pourrait croire que les chaînes à neige sont un passeport universel pour affronter l’hiver. Mais, la réalité est plus nuancée. Elles sont strictement destinées aux routes enneigées ou verglacées et deviennent inutilisables sur des surfaces dégagées. En roulant avec des chaînes sur une route sèche, vous risquez de les abîmer, voire d’endommager le bitume ! Le conseil de vous entraîner est maintenu, car les kilomètres de routes enneigés, en France, sont peu probables, et vous devrez vous arrêter, les enlever ou les remettre en fonction des zones traversées.

Inconvénient n° 3 : une conduite assez inconfortable

Avec des chaînes à neige, attendez-vous à sentir chaque secousse et chaque aspérité de la route. La conduite devient saccadée, le bruit est incessant, et les vibrations traversent littéralement votre véhicule. Autant dire que votre trajet peut rapidement se transformer en parcours du combattant pour vos nerfs et vos amortisseurs. Le bruit des chaînes qui raclent la route est indescriptible, mais il est bien présent, et même si vous ne devez pas dépasser les 50 km/h équipé de chaînes à neige, ce peut psychologiquement être compliqué !

Inconvénient n° 4 : la durabilité

Les chaînes à neige ne sont pas immortelles. Leur durée de vie dépend non seulement de la fréquence d’utilisation, mais encore de la qualité des matériaux. Sur des routes asphaltées, elles s’usent très rapidement, ce qui peut entraîner des frais supplémentaires pour leur remplacement. De plus, une mauvaise utilisation ou une déplorable installation peuvent même les rendre inutilisables en un rien de temps.

Des inconvénients… et par ailleurs des avantages

Je me dois de préciser que ces inconvénients concernent les chaînes à neige classiques et non les nouvelles comme celles qui enveloppent les pneus, ou qui viennent l’emprisonner. Néanmoins, et si celles-ci sont parfaitement utilisées, elles restent les championnes de l’adhérence dans les conditions extrêmes. C’est, par exemple, le cas de cols à franchir ou de pentes glissantes.

De plus, si vous explorez la campagne environnante, et les routes secondaires mal déneigées, elles restent une solution efficace. Et vous, qu’en pensez-vous ? Les chaînes à neige sont-elles pour vous une solution indispensable ? Ce sujet vous intéresse ? N’hésitez pas à nous donner votre avis, ou à partager avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

