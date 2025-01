Que se passe-t-il si vous oubliez de mettre de l’antigel dans votre voiture ?

La première voiture de mon fils était une VW Polo 6 noire avec boîte automatique : la voiture parfaite pour les jeunes conducteurs. Personnellement, je trouve que cette voiture avait de « la gueule » : sportive, un brin agressive et robuste comme toutes les voitures de la marque allemande. Néanmoins, elle rencontrait un petit problème fréquent : la consommation d’antigel, aussi appelé liquide de refroidissement. Le résultat ? Un bidon toujours calé dans le coffre, et une vérification hebdomadaire s’imposait pour une petite remise à niveau le temps d’effectuer les réparations. Le provisoire s’est éternisé puisqu’il a fini par revendre sa voiture à un mandataire, pour acheter une nouvelle voiture allemande d’ailleurs.

Le rôle de l’antigel dans la VW Polo

L’antigel, aussi appelé liquide de refroidissement, est essentiel pour garantir le bon fonctionnement du moteur de votre VW Polo. Quelle que soit la saison, il garantit le maintien d’une température optimale de votre moteur. Une voiture sans liquide de refroidissement, c’est la casse moteur quasiment assurée. Si une fumée blanche commence à s’échapper du pot d’échappement, c’est un très mauvais présage ! Et, en hiver, le liquide de refroidissement prévient les gelées matinales. De plus, cet antigel contient des additifs qui protègent les composants internes du véhicule, de la corrosion.

Enfin, le liquide de refroidissement est un fluide adipeux, qui garantit la lubrification des composants, et notamment de la pompe à eau, qui entraîne la courroie de distribution, un élément essentiel du moteur. D’ailleurs, AUTODOC rappelle que « le système de refroidissement du véhicule est équipé de plusieurs tuyaux qui empêchent la voiture de surchauffer lorsque le moteur tourne. Parfois, il arrive que des fuites apparaissent dans ce circuit, mais aussi que des traces se forment sur les joints et le caoutchouc ». Pour des solutions testées, pensez liquide de refroidissement pour Polo que nous avons testé sur AUTODOC 24.

Que se passe-t-il si vous oubliez l’antigel ?

La réponse à cette question est relativement simple : le défaut d’antigel peut entraîner la casse moteur, tout simplement. En général, cela commence par une petite surchauffe moteur et un voyant rouge qui s’allume sur le tableau de bord. Ne le négligez jamais ou les problèmes vont s’enchaîner. Sans l’antigel, le moteur risque de surchauffer, ce qui peut provoquer des fissures dans le bloc moteur et la culasse. Une joint de culasse qui casse, et vous restez sur le bas-côté ! De plus, certaines pièces comme les joints ou les pompes, non lubrifiés, peuvent subir des dommages irréversibles. Enfin, si le joint de culasse casse, vous vous exposez à des réparations hors de prix, voire à la mise en épave de votre véhicule. Un conseil ? Comme Confortauto.fr vous le suggère, prenez le temps de contrôler régulièrement le niveau du liquide de refroidissement et de le changer selon les recommandations du fabricant.

Conseils pour l’entretien du système de refroidissement de la VW Polo

Les conseils sont assez simples à suivre, mais il ne faut jamais les négliger. Pour ma part, le niveau de liquide dans le vase d’expansion est vérifié de temps en temps, et à chaque départ pour de longs trajets. Les niveaux d’antigel, d’huile, et de lave-glace sont souvent réalisés, même si les voyants fonctionnent. Un contrôle visuel humain est toujours plus sûr ! Si vous apercevez une tâche suspecte, un peu grasse sous la voiture, c’est anormal, il faudra alors rechercher l’origine de la fuite : le vase d’expansion, une durite, le radiateur ? Enfin, sur le manuel de votre VW Polo, il est recommandé de changer le liquide de refroidissement tous les deux ans.

Que faire si l’antigel s’épuise parfois ?

Normalement, le circuit de refroidissement fonctionne en vase clos, il doit par conséquent être totalement hermétique, sans fuite, et sans air à l’intérieur. Pour plus de sécurité, inspectez de temps à autre le système de refroidissement : des fuites dans les tuyaux, le radiateur ou la pompe à eau peuvent être en cause. RIDEX a parlé du capteur de température, qui peut aussi donner des indications précieuses sur l’état du système. Bien entendu, si le problème persiste et que les fuites perdurent, utilisez un produit antifuite temporaire, mais surtout, prenez-vous avec votre garage pour régler la fuite !

Et, pour conclure ?

Ne sous-estimez jamais le rôle de l’antigel dans votre VW Polo. Ce liquide est un allié indispensable pour maintenir votre moteur en bonne santé, éviter les surchauffes et préserver votre système de refroidissement. En suivant nos conseils et en choisissant des produits de qualité comme ceux vous éviterez des frais inutiles et prolongerez la durée de vie de votre véhicule. Prenez soin de votre voiture, elle vous le rendra sur la route ! Je vous invite à partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .