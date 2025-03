Pourquoi les cartes-cadeaux numériques représentent l’avenir des cadeaux

Que vais-je acheter à ma mère en mai, puis à mon père en juin ? Et les enfants, on leur offre quoi à Pâques ? Ces questions, nous nous les posons toutes et malheureusement, elles reviennent chaque année. Pour les enfants, cela se termine souvent en enveloppe et un petit mot « Fais-toi plaisir ». Et, franchement, trouver une idée qui plaise à coup sûr, c’est un vrai casse-tête ! Cette année, c’est décidé, je vais, pour chacun acheter une carte-cadeau, une solution simple et efficace. Plus besoin de jouer aux devinettes sur les goûts et préférences de chacun : on procure la liberté de choisir. Un petit bout de plastique (ou un code numérique) qui permet d’accéder à une multitude de plaisirs, voilà une idée qui fait mouche !

Finis les cadeaux ratés, place au plaisir garanti !

Les cadeaux ratés, on en a tous connu. Le pull tricoté par Mamie qui gratte, le parfum qui rappelle davantage la lavande de grand-père que les senteurs tendance, ou encore le gadget inutile qui finit oublié dans un tiroir. Avec une carte-cadeau, ces désagréments appartiennent au passé ! En proposant une carte prépayée, on laisse la possibilité au destinataire de se faire vraiment plaisir. Que ce soit pour une virée shopping, un bon restaurant ou même un loisir insolite, la carte-cadeau s’adapte à tous les désirs et garantit un présent réussi. Offrir une carte-cadeau, c’est offrir une expérience, un choix et surtout un vrai sourire.

Mariage et naissance : des moments où la carte-cadeau s’impose

Les mariages et les naissances sont des événements majeurs où le choix du cadeau devient un véritable casse-tête. Cela fait maintenant deux mois que je demande à mon fils, sa liste pour sa fille à naître le 1ᵉʳ mai prochain… Là aussi, c’est décidé, ils auront une carte-cadeau, et achèteront selon leurs besoins du moment ! En effet, une liste de naissance ou une cagnotte de mariage, c’est bien, mais une carte-cadeau, c’est encore mieux ! Elle permet aux jeunes mariés de s’offrir ce dont ils ont réellement besoin pour leur nouvelle vie à deux, et aux jeunes parents d’équiper bébé sans se retrouver avec dix doudous et trois chauffe-biberons en trop. Et puis, entre nous, quel bonheur de choisir soi-même son présent plutôt que de découvrir une quatrième gigoteuse aux motifs douteux ? Une carte-cadeau, c’est l’assurance d’éviter les doublons et de répondre aux vrais besoins.

Pourquoi la carte-cadeau a-t-elle autant de succès ?

Mais, pourquoi la carte-cadeau a-t-elle autant la cote ? Simplement parce qu’elle répond à nos modes de consommation actuels : pratiques et personnalisés. Elle s’achète en quelques clics en ligne, se glisse facilement dans un portefeuille et permet d’éviter le gaspillage de cadeaux non souhaités. D’ailleurs, les chiffres le confirment : en 2024, le marché de la carte-cadeau a connu une croissance de 13,2 % par rapport à 2023. Il faut reconnaître qu’elle possède une énorme qualité : elle s’utilise partout, que ce soit en magasin ou en ligne. Et vous, êtes-vous plutôt du genre à offrir une carte-cadeau ou à préférer les cadeaux plus traditionnels ? Avez-vous déjà reçu un présent qui vous a laissé perplexe ? Je vous invite à partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .