Je teste la chaise de bureau ergonomique Flexispot BS14 et mon dos dit merci !

Travailler depuis chez soi, c’est génial et j’espère pouvoir le faire au moins jusqu’à l’âge de la retraite ! Néanmoins, je vieillis, il ne faut pas se mentir, et les longues heures passées assis sur une chaise me rappellent que mon dos n’a plus vingt ans ! Alors quand la marque Flexispot m’a proposé de tester une chaise ergonomique, c’était exactement ce qu’il me fallait ! Après des mois de télétravail bancal et de douleurs un peu partout, j’ai accepté avec plaisir. J’ai donc reçu la chaise de bureau ergonomique Flexispot BS14, actuellement en promotion à 399,99 €* au lieu de 449,99 € pour la version maille, et 369,99 au lieu de 419,99 € pour la version mousse avec le code KOLBS14 sur le site officiel de Flexispot. Et, franchement, je ne regrette pas une seconde dans ce siège qui s’avère être bien plus qu’une simple chaise de bureau lambda. Voici mon retour après plusieurs semaines d’utilisation.

Mes premières impressions au déballage

Le colis est arrivé rapidement, plutôt bien emballé et sans emballage superflu. Dès l’ouverture, on sent que les matériaux sont de qualité : les pièces sont lourdes, bien finies, et rien ne semble être fragile, genre « tout plastique ». La mousse du coussin a l’air dense et moelleuse à la fois, et la structure métallique inspire confiance. Même les roulettes paraissent plus solides que celles de mes anciennes chaises, qui grinçaient dès la première semaine. Un point bonus pour la base en étoile signée Donati, qui, selon le fabricant, garantit stabilité et durabilité. Visuellement, elle a déjà tout d’une grande.

Montage et installation simples et rapides pour une fois !

Alors bon, j’avoue : je craignais un peu l’étape montage. Mais, surprise là encore : le manuel est clair, illustré, et les pièces et vis sont bien identifiées. Il m’a fallu environ 15 minutes pour l’assembler seul, sans suer ni jurer. Chaque pièce s’emboîte avec précision, et tout tient bien en place une fois vissé. Le système de vérin fonctionne immédiatement, et j’ai pu régler la hauteur sans accrocs. Pas besoin de chercher une prise, pas de câble, rien de « techno », juste de la mécanique bien pensée. C’est rassurant.

Un dossier inclinable (et verrouillable) plutôt innovant

Ce que j’ai adoré dès le départ, c’est le dossier inclinable de 98° à 125°, verrouillable en position. Après une longue session de travail, je peux basculer en arrière quelques minutes pour m’étirer sans me sentir projeté vers l’arrière ou déséquilibré. Le système synchro-tilt, qui fait basculer l’assise avec le dossier, est fluide. On sent que le mécanisme suit naturellement les mouvements du corps, sans forcer. Pour moi qui ai tendance à gigoter souvent, c’est très appréciable. Et, franchement, pour une petite pause-café, c’est devenu mon petit rituel de l’après-midi.

Le truc en plus : le soutien lombaire indépendant

L’un des critères qui m’avait interpellé dans la description de la chaise, était son soutien lombaire réglable indépendamment. Je suis grand (1,75 m), et la plupart des chaises n’ont jamais un dossier adapté, j’avais jusque-là un coussin à demeure, calé dans le creux des reins. Ici, je peux ajuster la hauteur du soutien lombaire pour qu’il épouse parfaitement la courbe de mon dos. Résultat : fini les douleurs en bas du dos après une journée assis. C’est le genre de détail qu’on sous-estime… jusqu’à ce qu’on l’essaie. Et, franchement, je ne m’attendais pas à ce qu’elle soit aussi confortable. Disons que c’est une vraie chaise pour la bureautique, moins pour le gaming en revanche.

Des accoudoirs 3D bien pensés

Les accoudoirs réglables dans toutes les directions sont un réel confort. Haut/bas, avant/arrière, intérieur/extérieur : je peux les adapter selon ce que je fais. Par exemple, quand je tape longtemps sur le clavier, je les rapproche. Et, quand je regarde une vidéo, je les écarte pour plus de liberté de mouvement. Ils sont suffisamment rembourrés pour éviter les points de pression, mais fermes, donc pas d’enfoncement. Un détail qui améliore le confort au quotidien. Et, pour ceux qui, comme moi, alternent entre PC et carnet de notes, c’est un vrai plus : on ajuste, on cale les coudes, et hop, on se sent soutenu sans avoir à y penser.

Une fonctionnalité déconcertante : l’inclinaison de l’assise vers l’avant

Alors ça, c’est un détail qui m’a bluffé : l’assise peut s’incliner de 8° vers l’avant. Au début, j’étais sceptique, voire réfractaire. Mais, après l’avoir testée en pleine session d’écriture, j’ai compris. Cette inclinaison m’évite de m’avachir et m’aide à garder le dos droit, surtout quand je suis concentré sur l’écran. Résultat : je reste plus actif, je me tiens mieux, et je fatigue moins vite. C’est discret, mais redoutablement efficace. Je ne l’active pas tout le temps, mais dans les moments où je dois rester hyper concentré, c’est devenu un allié inattendu. Un petit plus qui change tout sans qu’on s’en aperçoive.

Mon verdict après plusieurs semaines d’utilisation

Après plus de trois semaines avec la Flexispot BS14, je peux le dire : mon dos m’aime davantage. Je travaille mieux, je termine mes journées avec beaucoup moins de douleurs lombaires, et je suis nettement plus à l’aise pour de longues sessions. La chaise est devenue un élément-clé de mon setup de bureau, au même titre que mon écran ou mon clavier. Pour le prix actuel de 399,99 €, c’est un excellent investissement. Et, franchement, vu la qualité des matériaux, je pense qu’elle me tiendra de longues années.

Alors, est-ce que je recommande la Flexispot BS14?

Oui, sans hésiter. Si vous passez plusieurs heures par jour assis à travailler, la chaise ergonomique Flexispot BS14 est une valeur sûre. Elle combine confort, ergonomie, design sobre et finitions de qualité. En promo à 399,99 €* au lieu de 449,99 € pour la version maille, et 369,99 au lieu de 419,99 € pour la version mousse avec le code KOLBS14 sur le site officiel Flexispot, c’est une opportunité à ne pas manquer. Et vous, êtes-vous prêt à offrir un meilleur siège… à votre corps tout entier ?

Les points forts

Un confort au top , même après 8 heures d’utilisation

, même après 8 heures d’utilisation Des multiples réglages pour s’adapter à toutes les morphologies

pour s’adapter à toutes les morphologies Une structure robuste et silencieuse

Le soutien lombaire personnalisable, un vrai bonus

L’inclinaison de l’assise vers l’avant, étonnamment utile

Les points faibles

Le poids du colis à la réception : Il vaut mieux être deux si vous avez des escaliers

Peu de coloris au choix : gris ou noir seulement

Liste des caractéristiques techniques

Dimensions : 71 × 70 × 112,5-127 cm

Hauteur du siège : 48 à 56 cm

Profondeur assise : réglable de 45 à 48 cm

Largeur du siège : 51 cm

Inclinaison du dossier : 98° à 125°

Accoudoirs réglables 3D

Capacité de charge : 136 kg

Poids du colis : 25,6 kg

Garantie : 5 ans

Couleurs : noir ou gris

Matériaux : nylon, polyester, mousse, polypropylène renforcé

Contenu du colis

L’assise et le dossier

La base à 5 roulettes

Le vérin

Les accoudoirs

Le soutien lombaire

La visserie avec clés

Une notice bien détaillée

Tout est soigneusement emballé et facile à identifier. Pas de mauvaise surprise.

*Le prix a été relevé le 25 mars 2025. NeozOne n’est pas responsable d’une éventuelle modification de ce dernier par le site vendeur.