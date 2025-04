Les 7 astuces de mon pisciniste pour réduire la facture d’électricité de votre piscine

Le printemps est revenu et j’ai eu comme une envie de grand nettoyage le weekend dernier : nettoyeur haute-pression sur la terrasse, première tonte de la pelouse, achat et plantation de renoncules et de lavandes… Et, le weekend prochain, si la météo ne joue pas les capricieuses, j’entends bien nettoyer ma piscine, afin de la remettre en eau à la fin du mois d’avril. Je reconnais que se plonger dans un bassin après une journée devant un écran, c’est un privilège que je savoure à chaque fois ! Le problème d’une piscine étant qu’elle doit rester propre, filtrée, et que par conséquent, elle consomme beaucoup d’électricité en été. Heureusement que le chauffage est coupé à cette période, sinon bonjour la facture ! Pas de panique : il existe des gestes simples pour limiter la casse énergétique. Que vous en soyez encore au stade du projet ou déjà l’heureux propriétaire d’un bassin, voici 7 astuces qui pourraient bien vous faire économiser quelques dizaines d’euros… tout en profitant de votre piscine. Décryptage.

Astuce n° 1 : couvrir sa piscine : simple et terriblement efficace

C’est probablement l’astuce la plus facile à mettre en œuvre, et pourtant souvent oubliée. Une simple bâche à bulles (ou mieux, une couverture solaire) permet de conserver la chaleur la nuit, de limiter l’évaporation de l’eau et d’éviter que feuilles et insectes ne viennent faire trempette. Moins de chauffage, moins de nettoyage, moins de filtration : c’est tout bénéf’ pour votre confort et pour votre compteur électrique.

Astuce n° 2 : une pompe bien choisie, c’est de l’énergie économisée

On n’y pense pas toujours, mais la pompe est fréquemment le poste de consommation n° 1 de la piscine. Elle doit être adaptée au volume du bassin : ni trop grosse (et donc énergivore), ni trop faible (et en conséquence obligée de tourner plus longtemps). Certains modèles récents à vitesse variable permettent même de moduler leur puissance selon les besoins. Un petit calcul au moment de l’achat, et vous économisez sur toute la saison.

Astuce n° 3 : optez pour l’automatisation… et la tranquillité

Parce qu’on oublie facilement d’éteindre la pompe, ou qu’on ne sait plus combien d’heures elle a tourné la veille, un programmateur est votre meilleur allié. Il vous permet de définir des cycles de filtration adaptés (en général, température de l’eau divisée par deux en heures), de ne pas gaspiller inutilement, et de ne plus vous poser de question.

Astuce n° 4 : lors de la construction : pensez orientation et taille

Si vous êtes encore en phase de projet, profitez-en pour bien réfléchir à l’exposition de votre piscine. Un bassin au sud, protégé du vent et loin des arbres (qui font de l’ombre et perdent leurs feuilles), se chauffe naturellement au soleil et reste plus propre. Et, ne voyez pas trop grand : plus le bassin est profond ou large, plus il demandera d’énergie à filtrer, chauffer ou entretenir.

Astuce n° 5 : entretenez vos filtres comme des pros

Un filtre encrassé, c’est comme une paille bouchée : ça demande plus d’efforts pour faire passer l’eau… et plus d’électricité. Nettoyer régulièrement le filtre (tous les 7 à 10 jours en pleine saison) permet à la pompe de fonctionner à son rendement optimal, d’éviter les surchauffes et de prolonger la durée de vie de l’équipement. Et, entre nous, c’est bien plus facile que de rattraper une eau verte…

Astuce n° 6 : faites place aux ampoules à LED pour vos soirées piscine

Vous aimez nager sous les étoiles ? Bonne idée ! Mais l’éclairage, ça peut vite coûter cher… sauf si vous optez pour des ampoules LED. Jusqu’à 10 fois moins énergivores que les halogènes, elles éclairent aussi bien, durent plus longtemps et donnent à votre piscine ce petit effet intimiste sans la facture qui va avec.

Astuce n° 7 : récupérez l’eau de pluie (et dites adieu au gaspillage)

L’eau coûte cher, et chaque fois que vous devez compléter le niveau de votre piscine, c’est un coût supplémentaire. Installer un système de récupération des eaux de pluie permet de remplir le bassin (ou de l’entretenir) avec de l’eau gratuite et parfaitement adaptée à la baignade. Moins d’eau potable utilisée, moins de frais, et un petit geste pour la planète en prime. Alors, êtes-vous plutôt team « advienne que pourra » ou bien, seriez-vous prêt à adopter ces gestes malins dès maintenant pour un été plus économe et plus écolo ? Vous avez une anecdote ou une remarque ? Dites-nous tout ! Nous serions ravis de lire votre retour d’expérience. Et si vous avez repéré une coquille, cliquez ici pour publier un commentaire .