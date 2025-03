Beatbot dévoile l’AquaSense 2 Ultra, le meilleur robot piscine de 2025 boosté à l’IA

Depuis que j’ai déniché la maison de mes rêves, et même si ce n’était pas l’un de mes critères de choix, j’ai « hérité » d’une piscine dans mon jardin. La chance me direz-vous ? Je reconnais que c’est un privilège, mais il entraîne aussi des conséquences que je n’avais pas totalement mesurées : le nettoyage. L’été dernier, j’ai dépensé des sommes folles pour tenter de conserver une eau propre, avec des tas de produits que l’on m’a conseillés. Ah, la piscine… Un véritable oasis de fraîcheur en été, certes, mais soyons honnêtes, son entretien peut vite tourner au cauchemar. Les feuilles, les insectes, les dépôts calcaires… Et, si je vous disais qu’un petit bijou de technologie pouvait s’en charger à votre place ? Le Beatbot AquaSense 2 Ultra, un robot nettoyeur de piscine révolutionnaire qui promet de transformer cette corvée en un lointain souvenir. Disponible sur Amazon et le site officiel au prix de 3 850 €, il vous dispensera à tout jamais de la corvée de nettoyage. Présentation.

Un robot taillé pour toutes les piscines

Que votre piscine soit ronde, rectangulaire, ou même en forme de haricot, ce petit génie s’adapte à tout. Conçu pour les piscines hors sol et enterrées, il n’a peur d’aucun matériau : béton, carrelage, vinyle, fibre de verre… rien ne lui résiste ! Avec une couverture de nettoyage pouvant atteindre 360 m², il est prêt à s’attaquer à toutes les surfaces. Si vous disposez d’un petit bassin, il est si puissant qu’il pourrait ne pas être adaptée, prudence !

Une technologie d’avant-garde pour un nettoyage précis

Le secret de son efficacité ? Son système HybridSense™, une véritable prouesse technologique qui transforme l’entretien de votre piscine en une tâche totalement automatisée et optimisée. Contrairement aux robots classiques qui se déplacent au hasard, l’AquaSense 2 Ultra analyse avec précision chaque recoin grâce à sa caméra IA et ses 27 capteurs intelligents, incluant des capteurs infrarouges et ultrasoniques. Il identifie la forme de votre bassin, détecte les obstacles et ajuste son itinéraire en temps réel. Plus besoin de repasser derrière lui ou de craindre qu’il manque un endroit : il optimise chaque passage pour un nettoyage complet et efficace. Fini les zones oubliées et les trajets inefficaces, ce robot sait exactement où aller et comment s’y prendre pour une piscine digne des plus grands palaces !

Un nettoyage sans compromis !

Le Beatbot AquaSense 2 Ultra ne se contente pas d’aspirer quelques débris, il procure un nettoyage en profondeur sur tous les fronts. Grâce à ses brosses latérales, il capture efficacement les feuilles et débris flottants à la surface de l’eau, évitant ainsi leur accumulation. Au fond de la piscine, il aspire avec une puissance impressionnante de 5 500 GPH, éliminant impuretés et sédiments en un rien de temps. Ce robot ne s’arrête pas là : il grimpe le long des parois et frotte la ligne d’eau, garantissant un bassin impeccable. Son système de clarification de l’eau disperse un agent naturel qui améliore la transparence et la qualité de l’eau, pour un résultat toujours plus net. Enfin, sa navigation intelligente lui permet d’ajuster automatiquement son itinéraire en fonction des obstacles et des plateformes multi-niveaux, assurant une couverture complète et sans effort pour l’utilisateur.

Une autonomie qui impressionne

Avec sa batterie lithium-ion de 13 400 mAh, ce nettoyeur peut fonctionner jusqu’à 10 heures en mode surface et 5 heures pour le fond et les parois. Son temps de charge rapide de 4,5 heures lui permet d’être rapidement opérationnel. Une véritable performance pour un entretien sans interruption. Pour l’avoir vécu, je vous assure qu’un robot qui s’arrête en plein milieu du bassin, avec une batterie HS, c’est assez rageant ! Avec lui, ce désagrément disparaît totalement, avec 5 heures d’autonomie, il pourrait même repasser plusieurs fois sans faillir.

Un robot totalement connecté

Avec l’application Beatbot App, le contrôle du Beatbot AquaSense 2 Ultra est à portée de main. Vous pouvez suivre en temps réel le parcours du robot et visualiser la cartographie de votre piscine pour vous assurer qu’aucune zone n’a été oubliée. L’application permet également de sélectionner et de personnaliser les modes de nettoyage en fonction de vos besoins. En un clic, vous pouvez activer la fonction de clarification de l’eau pour obtenir une eau plus limpide. Des notifications vous informent de l’état d’avancement du cycle de nettoyage, et grâce aux mises à jour OTA, le robot bénéficie régulièrement d’améliorations et de nouvelles fonctionnalités pour un entretien toujours plus performant.

Une récupération facile du robot grâce à un système intelligent

L’une des fonctionnalités les plus pratiques du Beatbot AquaSense 2 Ultra est son système de parking intelligent en surface. Contrairement aux robots qui s’arrêtent au fond de la piscine, celui-ci remonte à la surface et se positionne près du bord pour être récupéré facilement. Et, si jamais il s’éloigne, un simple clic dans l’application permet de le rapatrier ! J’adore l’idée, car aller repêcher le robot en plein milieu du bassin, c’est sacrément pénible !

Caractéristiques principales du Beatbot AquaSense 2 Ultra

La liste des caractéristiques principales est si longue qu’il m’est impossible de toutes, les détailler. Néanmoins, voici celles qu’il me semble opportun de vous partager :

Beatbot AquaSense 2 Ultra

Zones de nettoyage : surface de l’eau, fond, parois, ligne d’eau

Compatibilité : piscines hors sol et enterrées, toutes formes et tous matériaux

Navigation intelligente : HybridSense™ Pool Mapping avec caméra IA et capteurs avancés

Modes de nettoyage : 6 modes, y compris Pro, Standard, ECO et MultiZone

Puissance d’aspiration : 5500 GPH

Système de filtration : double filtration ultra-fine (150 μm / 250 μm)

Autonomie : jusqu’à 10 h pour la surface, 5 h pour le fond et les parois

Batterie : Lithium-ion 13 400 mAh

Temps de recharge : 4,5 heures via station de charge rapide 88W

Connectivité : Wi-Fi 5G/2,4 G + Bluetooth, contrôle via l’application Beatbot

Application mobile : visualisation du parcours, personnalisation des modes, notifications, mises à jour OTA

Système de clarification : clarificateur d’eau naturel intégré

Capteurs intelligents : 27 capteurs incluant caméra IA, capteurs infrarouges et ultrasoniques

Moteurs : 11 moteurs haute performance

Brosses : 2 brosses latérales et 4 brosses inférieures à vitesse différenciée

Roues motrices : 2 chenilles TPU haute adhérence

Protection étanche : IP68 (robot), IPX4 (station de charge)

Système de parking intelligent : flotte à la surface après nettoyage pour une récupération facile

Poids : 13,2 kg

Un investissement malin pour un entretien serein

Avec une garantie de trois ans et un système de remplacement complet en cas de défaut, le Beatbot AquaSense 2 Ultra se positionne comme un investissement durable. Son prix de 3 850€ (sur Amazon et le site officiel) semble élevé, mais il est largement justifié par ses performances et son autonomie qui réduisent le besoin d’interventions humaines ou de produits chimiques. Je pense sincèrement avoir atteint les 1 000 € de dépenses l’an dernier, entre les produits chimiques, les filtres, les pastilles en tous genres, les anti-algues, les clarifiants et j’en passe ! Et vous, prêts à adopter un nettoyeur de piscine intelligent ? Ce robot est-il la solution révolutionnaire que vous attendiez pour l’entretien de votre piscine ? Ou bien avez-vous déjà testé des solutions similaires ?