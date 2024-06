Pourquoi s’en priver ? Le robot de piscine ZX300 d’Intex passe sous la barre des 100 €

Quand le soleil décidera-t-il de s’installer durablement en Île-de-France ? Cette question, je me la pose tous les jours depuis la mi-avril, dernière journée ensoleillée qui me revient en mémoire. Printemps pourri confirmé par les dires de Météo France, qui classe cette cuvée 2024 comme l’une des plus pluvieuses depuis 1957 ! En attendant, le seul à profiter de la piscine, c’est le robot nettoyeur qui n’a pas grand-chose à faire ces derniers jours ! Si vous aussi, vous envisagez l’achat d’un robot nettoyeur de piscine, je vous propose de découvrir l’un des modèles de la marque Intex qu’il n’est plus nécessaire de présenter. Le robot aspirateur de piscine ZX300 d’Intex est vendu au prix de 95,59 €* au lieu de 129 € exclusivement sur Cdiscount. C’est le moment ou jamais de dire adieu à votre vieille épuisette pour nettoyer votre piscine.

Il nettoie le fond et les parois

Le robot de piscine hydraulique ZX300 fond et parois d’Intex est un équipement performant et indispensable pour le nettoyage des piscines tubulaires Intex. Attention, il ne convient pas aux piscines autoportées ou gonflables, mais uniquement à celles présentant des parois. Pour l’installation, le ZX300 se connecte en quelques secondes sur la buse de refoulement du bassin et utilise un système de mouvement hydraulique. Une turbine à eau et des engrenages entraînent les quatre roues et les deux brosses de nettoyage. Cette configuration et sa forme carrée lui garantissent un nettoyage optimal du fond comme des parois.

Un appareil compact

Lorsque votre piscine sera démontée, ou vidée et couverte en hiver, vous n’aurez besoin que de très peu d’espace dans l’abri de jardin, pour le ranger. Avec des dimensions de 356 × 38 × 28 cm, et une forme compacte, il trouvera sa place, protégé, sur une étagère, ou dans une caisse de rangement. Du côté du fonctionnement, celui-ci est automatique, sans programme, vous n’aurez donc pas besoin de le configurer ni même d’agir. Vous le glissez dans le bassin, et il s’occupe du reste !

Un tarif imbattable

Le robot aspirateur de piscine Intex est conçu pour nettoyer le fond de la piscine, mais également les parois. Une fonctionnalité pratique, car l’un ne va pas sans l’autre en réalité ! Si vous disposez d’un aspirateur robot qui nettoie uniquement le fond, vos parois s’encrasseront, deviendront glissantes, voire se couvriront d’algues vertes. En adoptant ce robot nettoyeur de piscine, vous pourrez faire « une pierre, deux coups » et assurer le nettoyage de ces deux parties primordiales de votre bassin.

Je vous rappelle l’offre en cours sur Cdiscount ? Son prix actuellement est de 95,59 €* au lieu de 129 € soit une réduction d’approximativement 26 %. Vous pourrez désormais vous prélasser dans votre piscine, sans avoir transpiré sang et eau pour la nettoyer… Le maître-mot : profitez ! Que pensez-vous de cette offre promotionnelle ? Allez-vous en profiter ? Nous serions ravis de lire vos impressions ou de connaître votre expérience à ce sujet. Et, si vous constatez une erreur dans cet article, n’hésitez pas à nous l’indiquer. De plus, vous pouvez cliquer ici pour publier un commentaire .

*Le prix, en promotion, a été relevé le 18 juin 2024. NeozOne n’est pas responsable d’une éventuelle modification de ce dernier, par le site vendeur.

