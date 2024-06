Le chauffe-eau solaire de piscine Tillvex (très bien noté) est à seulement 104,79 €

Disposer d’une piscine privée, dans son jardin, et quelle que soit sa taille, est un privilège ! Je possède moi-même une petite piscine en bois de 2 m sur 2 m, qui si elle ne paie pas de mine face aux immenses piscines des magazines, me permet au moins de profiter d’une baignade après ma journée de travail. Ce ne fut pas le cas cette année, nous sommes le 17 juin, et il fait à peine 15° C à l’extérieur ! Un temps pourri, un printemps classé parmi les plus pluvieux depuis 60 ans par Météo France, et l’idée d’acheter un chauffage solaire pour piscine, qui me taraude. Je me suis penchée sur la question, et j’ai peut-être trouvé mon bonheur avec le modèle que je vous présente immédiatement. Il s’agit du chauffage solaire pour piscine tillvex, vendu au prix de 104,79 €* sur Amazon, c’est le moment de nous équiper pour pallier les caprices de la météo peut-être ?

Un dispositif qui permet de gagner quelques degrés

Le chauffage solaire pour piscine tillvex fonctionne de manière très simple, sans batterie, uniquement grâce à la chaleur émise par les rayons du soleil. Dans les faits, les tapis solaires noirs absorbent les rayons du soleil et chauffent, transférant ensuite cette chaleur à l’eau du bassin qui circule à travers eux. L’installation est rapide et facile, grâce à un raccordement pour tuyau de 32/38 mm de diamètre, permettant une intégration directe au circuit de l’eau en le connectant au filtre du bassin. Écologique, il est fabriqué en plastique LDPE robuste, résistant aux rayons UV et à l’eau salée. Investir dans ce type d’accessoires, c’est investir pour plusieurs années, en l’abritant du gel chaque hiver. De plus, pour augmenter la capacité de chauffage, vous pouvez relier plusieurs chauffages solaires de piscine, entre eux, il faudra seulement prévoir un peu d’espace autour de la piscine pour les y installer !

Plusieurs variantes disponibles

Plusieurs modèles de chauffage solaire pour piscine tillvex sont proposés, afin de s’adapter à la taille de votre bassin.

Modèle 1 : 300 × 76 cm pour une surface de 2,28 m² et avec une capacité de filtration de 4 litres. Recommandé pour les piscines jusqu’à 12 000 litres.

Modèle 2 : 500 × 60 cm : pour une surface de 3 m² et avec une capacité de filtration de 7,5 litres. Recommandé pour les piscines jusqu’à 20 000 litres.

Modèle 3 : 600 × 60 cm ou 300 × 120 : pour une surface de 3,6 m² et avec une capacité de filtration de 8 litres. Recommandé pour les piscines jusqu’à 22 000 litres.

Modèle 4 : 500 × 120 cm : pour une surface de 6 m² et avec une capacité de filtration de 10,5 litres. Recommandé pour les piscines jusqu’à 31 600 litres.

Modèle 5 : 600 × 120 cm : pour une surface de 7,2 m² et avec une capacité de filtration de 12,6 litres. Recommandé pour les piscines jusqu’à 37 900 litres.

Le contenu du colis

Lors de la réception de votre commande, vous recevrez le chauffage solaire pour piscine, un collier de serrage, un adaptateur de raccordement pour Ø 32 & 38 mm, une pièce coudée et des embouts. Je vous rappelle le prix de ce chauffage solaire pour piscine tillvex : 104,79 €* pour le modèle 76 × 300 cm. D’autres modèles, plus grands, sont disponibles, avec des prix allant de 134,79 € (76 × 480 cm) à 194,99 € (120 × 600 cm). Que pensez-vous de ces chauffages solaires pour piscines ? Les utilisez-vous déjà ? Nous serions ravis de lire vos impressions ou de connaître votre expérience à ce sujet. Et, si vous constatez une erreur dans cet article, n’hésitez pas à nous l’indiquer. Vous pouvez cliquer ici pour publier un commentaire .

*Le prix a été relevé le 17 juin 2024, NeozOne n’est pas responsable d’une éventuelle modification de ce dernier, par le site vendeur.

Cet article contient un ou plusieurs liens d'affiliation. Neozone.org touche une commission au pourcentage sur la vente des produits affiliés, sans augmentation de prix pour l'utilisateur. Pour plus d'informations consultez nos mentions légales.