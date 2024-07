Oksol Smart un chauffe-eau solaire thermique prêt à l’emploi, autonome et instantané

La production d’eau chaude sanitaire est un processus énergivore qui entraine souvent une importante émission de gaz à effet de serre. C’est notamment le cas lorsqu’il implique le recours à de l’électricité générée par des sources non renouvelables ou à des combustibles fossiles. Selon un rapport du ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, la production d’eau sanitaire représentait en 2019 près de 12 % des émissions du secteur résidentiel en France. Dans l’espoir de changer la donne, de plus en plus de ménages se tournent vers l’énergie solaire pour chauffer l’eau. C’est justement pour cette raison que la marque basque Orkli a conçu l’Oksol Smart.

Un chauffe-eau solaire connecté

Cette solution innovante vise à permettre aux utilisateurs, qu’ils soient propriétaires ou locataires, de réduire leur empreinte carbone et d’économiser sur leur facture énergétique. Effectivement, l’Oksol Smart est un panneau solaire thermique conçu pour la production d’eau chaude sanitaire. Adoptant une conception « prête à l’emploi », il peut être monté à même le sol. Cela signifie qu’il est possible de le déplacer en fonction des besoins. De plus, l’installation est simple et rapide puisque les éléments sont réunis dans une seule unité. Ce qui est également intéressant, c’est le fait qu’en plus d’être un appareil capable de chauffer l’eau de manière instantanée, il s’agit d’un chauffe-eau solaire connecté.

Des cellules solaires photovoltaïques

En effet, grâce à une application dédiée, il est possible de suivre en temps réel la consommation d’eau chaude sanitaire ainsi que les économies réalisées. L’Oksol Smart est un chauffe-eau solaire à circulation forcée. Il n’accumule certes pas d’eau chaude, mais comporte un réservoir de 170 litres et adopte la technologie Drain Back. La circulation de l’eau repose sur une pompe électrique alimentée par le panneau solaire photovoltaïque silicium polycristallin intégré. Il est également possible de recharger la batterie avec l’électricité du réseau. Comme vous l’aurez compris, ce produit d’Orkli ne produit pas uniquement de l’eau chaude sanitaire, il génère aussi de l’électricité grâce à ses cellules solaires photovoltaïques.

Une surface d’absorption supérieure à 2 m²

D’une manière générale, on peut dire que l’Oksol Smart a été conçu pour fonctionner de manière totalement autonome. Cela en fait un dispositif adapté à une utilisation dans un endroit isolé ou reculé. Concernant les autres caractéristiques techniques, sachez que la surface active est de 2,16 m². Le panneau accuse une capacité d’absorption de 95 %. Son absorbeur est fabriqué à partir d’aluminium et de PVD sélectif. L’émissivité est quant à elle de 5 %. L’appareil mesure dans l’ensemble 2 187 x 1 160 x 270 mm et pèse à vide 95 kg. À noter que l’Oksol Smart peut être couplé à divers capteurs connectés IoT. Plus d’infos : media.adeo.com. Possédez-vous un chauffe-eau solaire, et quels sont vos retours d’expérience ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .