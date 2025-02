« Une énergie 100 % gratuite », Ennio 180, un chauffe-eau solaire sans réservoir externe

La production d’eau chaude sanitaire (ECS) représente une part importante des besoins énergétiques des ménages. Selon les statistiques, plus de 10 % de la consommation d’électricité domestique est consacrée au chauffage de l’eau. Avec la hausse des prix de l’énergie, les chauffe-eaux solaires intéressent de plus en plus les consommateurs. En effet, l’énergie solaire est à la fois gratuite et abondante. De plus, il s’agit d’une énergie renouvelable. Son exploitation nous permet donc de réduire nos émissions de gaz à effet de serre. L’Ennio 180 est l’un de ces modèles de chauffe-eau les plus innovants. Avec son design discret, grâce à l’absence de réservoir externe, associé à des fonctionnalités avancées, ce chauffe-eau solaire a tout ce qu’il faut pour répondre aux exigences des utilisateurs contemporains.

Caractéristiques techniques

Bien sûr, l’Ennio 180 vise également à réduire notre dépendance au gaz comme source d’énergie pour la production d’ECS. La conception sans réservoir externe est largement bénéfique. En plus de faciliter l’installation, cela préserve l’esthétique de la toiture. L’appareil arbore une forme rectangulaire avec une longueur de 213,6 cm, une largeur de 110,1 cm et une épaisseur de 22,3 cm. Il pèse à vide 50 kg. Cette légèreté est due principalement à l’utilisation de matériaux tels que l’aluminium et la fibre de polyester. Le fabricant affirme notamment utiliser un alliage spécial pour la fabrication du produit. À noter que le cadre est amovible.

Un chauffe-eau écologique

Pour ce qui est de son fonctionnement, l’Ennio 180 chauffe l’eau par le biais du principe connu sous le nom d’effet de serre. Il transforme l’énergie solaire en énergie thermique en piégeant le rayonnement solaire infrarouge. L’eau est contenue dans des tubes en acier spéciaux qui résistent à la corrosion. Pour mieux capter l’énergie solaire, le cadre est recouvert d’une plaque alvéolaire Lexan Thermoclear. Concernant le montage, sachez que le chauffe-eau solaire peut être posé sur un toit plat, incliné ou en terrasse. Il est d’ailleurs livré avec ses étriers de fixation.

Prix et disponibilité

L’Ennio 180 couvre une surface totale de 2,35 m². Accusant une température de service maximale de 90 °C, il nécessite une pression d’environ 4 bars pour fonctionner de manière optimale. Les raccords de plomberie sont du type 2 × 3/4 » M. La commercialisation de l’appareil est assurée par l’entreprise française Sunny Habitat.

En parlant de cela, sachez que ce chauffe-eau dépourvu de réservoir externe est actuellement en vente sur Castorama.fr au prix de 2175 € (frais de port inclus). Il est disponible uniquement en ligne. Plus d’infos : castorama.fr. Possédez-vous ou êtes-vous tenté par un chauffe-eau solaire ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .