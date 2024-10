« De l’eau chaude gratuite », Sunberry propose un kit pour fabriquer un chauffe-eau solaire

Réduire nos factures d’électricité ou d’eau, nous en rêvons tous ou presque. En effet, à moins de vivre en ermite ou hors-réseau, nous sommes dénués d’autres choix et devons consommer ces deux ressources indispensables. Quand les tarifs de l’électricité augmentent, nous sommes quasiment devant une fatalité et subissons, en protestant malgré tout, ces hausses de prix. L’installation d’un chauffe-eau solaire s’avère l’une des meilleures solutions pour économiser sur l’électricité et réduire sa dépendance aux énergies fossiles. Si vous avez décidé de choisir l’énergie renouvelable qu’est la lumière solaire, Sunberry propose un kit pour construire seul votre chauffe-eau solaire, nous lui avions d’ailleurs consacré un article. Une idée géniale, mais que contient exactement ce kit ? Combien coûte-t-il et à combien vous reviendrait votre chauffe-eau solaire ? Je vous dis tout immédiatement. C’est parti.

Le contenu du kit proposé par Sunberry

Avant de vous dévoiler la liste du contenu du kit, sachez qu’il a été conçu grâce à l’aide de la communauté, ce qui fait de lui un kit au plus près des demandes des futurs constructeurs. De plus, les collecteurs (plaques noires) ont été conçus par une usine spécialisée afin de garantir leur robustesse et leur fiabilité, et ils sont traités anti-UV pour une plus grande durabilité. D’autres éléments sont venus s’ajouter à la liste au fur et à mesure, comme les sondes de température, les raccords, un mastic parfaitement adapté aux besoins avec une très haute résistance en température et aux UV. Le kit de fabrication de chauffe-eau solaire est adapté aux débutants grâce à des tutos en vidéo proposés par Sunberry. Voici la liste complète du contenu du kit :

3 Sunplac de 200 × 105 cm livrées chez vous par transporteur

6 tubes collecteurs usinés

2 tubes de mastic haute température pour l’assemblage

1 activateur de collage

6 raccords pour connecter les panneaux

3 sondes de température

Ce que le kit ne contient pas…

Pour ce projet de chauffe-eau solaire DIY, seuls les composants difficiles à trouver en commerce sont inclus. En effet, il serait coûteux et peu pratique de vous fournir des matériaux standards comme la tuyauterie, les montants ou l’isolant, que l’on peut facilement acheter en magasin de bricolage. De plus, des éléments comme le Raspberry Pi, l’échangeur à plaques ou les pompes sont accessibles en ligne et une liste avec des liens vous est fournie pour simplifier les achats. Comptez environ 1400 € pour l’ensemble, un investissement bien plus économique qu’une installation commerciale.

La fabrication votre chauffe-eau solaire DIY

Pour construire un chauffe-eau solaire DIY avec le kit Sunberry, commencez par rassembler le matériel inclus : collecteurs, tubes, mastic, et sondes de température. Complétez ce kit avec des éléments comme un réservoir et de la tuyauterie, disponibles en magasin. Ensuite, montez les plaques solaires en les reliant aux tubes nourrices et en fixant les collecteurs avec du mastic haute température pour garantir l’étanchéité. Enfin, configurez le circuit et le régulateur via une application sur Raspberry Pi, permettant d’optimiser la production d’eau chaude et d’économiser de l’énergie.

Quant au prix des différents programmes proposés par Sunberry, le DIY pour bricoleur, avec achat du matériel en ligne, est vendu 399 €. Le kit avec matériel fourni est lui au prix de 879 € avec le kit de fabrication des collecteurs livré chez vous. Pour en savoir plus sur ce chauffe-eau solaire DIY, rendez-vous sur le site officiel : sunberry.fr. Et, vous ? Allez-vous tenter de construire vous-même votre chauffe-eau solaire ? Donnez-nous votre avis ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .