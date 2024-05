Un Youtubeur partage un tutoriel pour construire soi-même un panneau solaire thermique

L’installation d’un panneau solaire thermique vous permet de produire de l’eau chaude à partir d’une énergie gratuite et de limiter l’impact environnemental de votre logement. Cependant, l’achat et la pose de ce type de dispositif constituent un investissement non négligeable. Pour l’acquisition d’un chauffe-eau solaire prêt à l’emploi, vous devez prévoir un budget allant de 1 500 € à 3 500 €, selon les chiffres publiés par Effy. Pour réduire vos dépenses et produire une quantité d’eau chaude sanitaire suffisamment importante afin de répondre aux besoins des occupants de votre habitation, sachez qu’il vous est possible de fabriquer vous-même vos panneaux solaires thermiques. Voici les étapes à suivre selon les explications du Youtubeur Neil Devonshire.

La préparation

Avant de vous lancer dans la fabrication de votre panneau solaire thermique, vérifiez que vous disposez des matériaux nécessaires. Dans la réalisation des travaux, vous aurez besoin de :

Un panneau contreplaqué hydrofuge

Une plaque en aluminium de 0,8 mm d’épaisseur

Deux feuilles isolantes

Une plaque de verre

Trois tuyaux en cuivre à paroi fine de 25 m chacun

Planches en bois destinées à une utilisation extérieure

Il est également nécessaire d’investir dans :

Un ruban de transfert thermique pour les systèmes d’éclairage LED

Une cartouche de mastic d’étanchéité destiné aux travaux extérieurs

Des colliers de serrage

Des attaches de câble

Une peinture en aérosol de couleur noire, finition mate

Des adaptateurs en cuivre

Des clous

Des vis

La découpe du contreplaqué et de l’aluminium

Une fois que vous aurez réuni tous l’outillage et les matériaux indispensables, vous pouvez passer à la réalisation de la base de votre panneau solaire. Pour ce faire, découpez le contreplaqué, la feuille en aluminium et les feuilles isolantes, en vous basant sur les dimensions de la plaque de verre. Ces trois éléments doivent être légèrement plus grands que le verre. Pour information, l’isolant doit être placé entre le panneau en bois et la feuille en aluminium pour limiter les déperditions de chaleur à l’arrière de votre dispositif et optimiser son efficacité.

L’installation des tuyaux en cuivre

Après la découpe des divers éléments qui servent de base à votre capteur solaire, vous devrez disposer les tuyaux en cuivre côte à côte, en exploitant toute la longueur et la largeur de la plaque en aluminium, et en veillant à ce que leurs deux bouts soient positionnés sur un seul côté et à l’extérieur du panneau. Ensuite, collez des rubans thermo-conducteurs conçus pour les systèmes d’éclairage LED à l’arrière des tubes. Ils améliorent l’efficacité de votre panneau solaire en transférant plus facilement la chaleur captée par la plaque en aluminium aux tuyaux en cuivre et, par conséquent, à l’eau qui y circule. Pour terminer cette étape, peignez les tubes et la plaque en aluminium à l’aide de la peinture en aérosol.

La fixation des tuyaux et la fabrication du cadre

Pour que les tuyaux en cuivre et la plaque en aluminium ne se désolidarisent, vous devez utiliser les attaches de câble. Pour ce faire, faites des trous avec une perceuse pour laisser les attaches passer et fixez les tubes avec la feuille en alu. Ceci fait, vous pouvez procéder à la fabrication du cadre à l’aide des planches en bois conçues pour les travaux d’extérieur, en vous basant sur les dimensions du contreplaqué. À l’arrière du cadre, vous devez installer des supports permettant d’accueillir le contreplaqué et les autres composants du capteur solaire. D’autre part, à l’avant, mettez en place une feuillure sur toute la longueur et la largeur des planches, pour installer facilement le verre.

La fixation des adaptateurs et du verre

L’avant-dernière étape de la fabrication de votre capteur consiste à installer les adaptateurs en cuivre. Dans un premier temps, détachez la partie du cadre vers laquelle les bouts des tuyaux pointent et placez des repères, afin de percer des trous d’environ 10,5 mm. Ces derniers doivent être positionnés pour laisser passer les extrémités des tubes. Ensuite, ajustez et découpez les tuyaux pour que ceux-ci effleurent le cadre, puis soudez-les avec les embouts.

L'avant-dernière étape de la fabrication de votre capteur consiste à installer les adaptateurs en cuivre. Dans un premier temps, détachez la partie du cadre vers laquelle les bouts des tuyaux pointent et placez des repères, afin de percer des trous d'environ 10,5 mm. Ces derniers doivent être positionnés pour laisser passer les extrémités des tubes. Ensuite, ajustez et découpez les tuyaux pour que ceux-ci effleurent le cadre, puis soudez-les avec les embouts.

Pour terminer, il vous suffit de revisser la partie du cadre, d'enfoncer les adaptateurs avec une planche et un marteau, et d'installer le verre en le fixant à l'aide du mastic d'étanchéité. À noter que vous pouvez effectuer un test après avoir fixé les embouts en cuivre pour vous assurer que votre panneau solaire thermique fonctionne correctement. Pour avoir plus de détails, je vous invite à regarder la vidéo de Neil Devonshire qui suit.