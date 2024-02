Coolsheet, l’invention d’un kit refroidissant pour les panneaux solaires qui produit de l’eau chaude sanitaire

Cela peut sembler paradoxal, mais le rendement des infrastructures solaires est affecté négativement par la chaleur. Les performances des modules solaires vendus sur le marché sont généralement testées à une température de 25 °C. En fonction de l’emplacement de l’installation, leur efficacité peut chuter de 10 à 25 % au fur et à mesure que la température augmente. Pour contrer ce phénomène, en Australie, une jeune entreprise nommée Coolsheet a mis au point un accessoire qui peut garder les panneaux solaires photovoltaïques au frais même en cas de canicule. Baptisé Coolsheet, celui-ci a l’avantage d’être compatible avec presque tous les modèles de modules solaires existants. Il consiste en une plaque à fixer à l’arrière des panneaux.

Améliorer l’efficacité électrique des panneaux solaires

Selon son concepteur, le Coolsheet est facile à installer. En plus de sa grande praticité et de son design pour le moins discret, ce qui intrigue avec ce dispositif innovant, c’est le fait qu’il est en mesure de chauffer l’eau. Effectivement, son système de refroidissement implique l’utilisation d’un liquide à basse pression, entre autres de l’eau douce, de l’eau de mer ou du glycol. Le fluide est pompé à travers la plaque, refroidissant ainsi les cellules solaires. Il s’avère que ce mécanisme permet d’augmenter le rendement électrique des modules solaires de 4 % pour chaque baisse de température de 10 °C.

Une large possibilité d’utilisation

En passant à travers la feuille hydraulique, l’eau est chauffée par la chaleur perdue par les panneaux solaires. Elle pourra ensuite être stockée dans un réservoir thermique ou injectée directement dans une infrastructure telle qu’une piscine. On pourra aussi l’utiliser pour alimenter une pompe à chaleur hybride. Dans tous les cas, cette technologie promet de réduire davantage l’empreinte carbone des installations solaires. Grâce à la possibilité de chauffer l’eau de façon quasi-gratuite, elle contribue à nos efforts visant à réduire notre facture énergétique. Qui plus est, il s’agit d’une innovation qui pourrait favoriser la transition vers des systèmes de chauffage plus durables.

Une garantie longue durée

« Coolsheet est une solution innovante de technologie climatique qui exploite la chaleur résiduelle des panneaux solaires, laquelle peut être stockée et utilisée au lieu d'être perdue dans l'atmosphère. Cette énergie thermique renouvelable peut remplacer la nécessité de brûler des combustibles fossiles pour chauffer l'eau », explique l'entreprise sur son site web. Il faut savoir que Coolsheet est membre de l'Australian Energy Productivity Alliance. Il s'agit d'une initiative australienne ayant comme objectif de favoriser l'innovation afin de réduire le gaspillage énergétique. À noter que le produit est couvert par une garantie constructeur de 25 ans. Par contre, nous ignorons son prix. Plus d'infos : coolsheet.com et PVTLab.com.