Pour les bâtiments équipés d’une installation solaire, avoir des batteries performantes est essentiel pour conserver l’énergie produite en excédent à certaines périodes de la journée. Cela permet de réutiliser ultérieurement l’énergie stockée. Actuellement, les batteries électriques domestiques semblent être la solution de stockage d’énergie la plus pratique. Toutefois, leur coût élevé les rend souvent inaccessibles pour certains propriétaires qui ont un projet d’installation d’un système solaire sur leur bâtiment résidentiel ou commercial.

Si l’on veut démocratiser l’autoconsommation énergétique, il est primordial d’offrir des alternatives plus abordables aux utilisateurs, tout en maintenant une efficacité supérieure. Il existe notamment cette nouvelle batterie thermique de Newton Energy Solutions, qui serait en mesure de stocker une grande quantité d’énergie sous forme d’eau chaude à coût nettement plus réduit. Nous vous invitons à mieux connaître cette innovation à travers cet article.

Une perte d’énergie très faible

Selon son fabricant, la solution de stockage d’énergie thermique Nestore intègre une technologie sous vide brevetée et testée combinant le meilleur des batteries existantes. D’une part, elle offre la densité énergétique des batteries thermiques traditionnelles qui fonctionnent grâce à des matériaux à changement de phase. D’autre part, elle présente une perte d’énergie faible comme les batteries électriques, ainsi qu’un coût moins élevé tel que celui d’un chauffe-eau électrique conventionnel. L’élément clé qui assure son efficacité serait donc sa couche de vide de 3 cm d’épaisseur, qui empêche presque toute fuite d’énergie. En effet, il a été démontré que les deux modèles (standard et large) affichent une perte d’énergie de 1,44 % (0,17 kWh/j) et de 1,35 % (0,24 kWh/j), respectivement.

Une grande flexibilité d’utilisation

Cette entreprise propose ce système de batterie thermique plug & play sous deux formats. Le modèle standard est équipé d’un réservoir d’eau de 214 litres et offre une capacité de stockage d’énergie de 20 kWh. L’autre modèle plus large peut accueillir 320 litres d’eau et stocker jusqu’à 29 kWh d’énergie. Les deux fonctionnent sur une tension de 230 V. Ils peuvent conserver des températures allant de 55 à 110 °C. Il est possible de les intégrer aux différents systèmes de production d’énergie existants d’un bâtiment. Leurs utilisateurs peuvent notamment les brancher à des capteurs thermiques solaires, à des panneaux photovoltaïques et à une pompe à chaleur. Ils peuvent aussi utiliser ces batteries innovantes pour compléter ou remplacer une chaudière à gaz. Il est à préciser que l’entretien de ces dispositifs serait facile, puisqu’ils se nettoient comme un simple lave-linge.

De grands avantages écologiques et économiques

Ce fabricant néerlandais utilise des matériaux recyclables provenant de l’Union européenne pour fabriquer ses batteries thermiques de nouvelle génération. Ces dernières viennent compléter les technologies de production d’énergie propre, en vue de réduire les émissions de carbone liées à la production d’électricité et de soutenir la lutte contre le changement climatique. Outre cela, l’utilisation de l’eau chaude dans ce système de stockage d’énergie thermique permet d’éviter les risques d’incendie liés à l’usage des batteries électriques.

Sur le plan économique, Nestore permettrait de réaliser des gains d’argent non négligeables. Son prix s’élève entre 200 et 250 €/kWh, contre 750 à 1 000 €/kWh pour les batteries électriques domestiques. Ce coût d’acquisition se rapproche plus du prix du chauffe-eau électrique classique, situé à environ 140 €/kWh. Au cours de son exploitation, le modèle standard d’une capacité de 20 kWh permet de chauffer 600 litres d’eau à 40 °C, qui peuvent être suffisants pour approvisionner en eau chaude un foyer de quatre personnes pendant quatre jours. Ainsi, les utilisateurs pourraient faire des économies substantielles sur leur facture d’eau chaude et de gaz. Plus d’informations : Newtonenergy.nl. Que pensez-vous de cette innovation ? Nous vous invitons à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .