« Un soleil dans une boîte », l’invention d’une batterie thermique chauffée à blanc financée par Bill Gates

L’électricité produite à partir des sources d’énergie solaire et éolienne reste aujourd’hui la plus rentable pour généraliser et accélérer la transition énergétique mondiale. Cependant, les deux filières (solaire et éolienne) font face à une contrainte énorme, qui est l’intermittence de ces sources énergétiques. Les panneaux photovoltaïques présentent des pics de production d’énergie pendant la journée lorsque le niveau d’ensoleillement est idéal. Mais dès que le soleil est absent, la production diminue, voire s’arrête temporairement. De même, la capacité des éoliennes varie beaucoup selon les conditions du vent.

Pour toutes ces raisons, le déploiement des solutions de stockage d’énergie à l’échelle de l’entreprise devient une nécessité pour stocker l’excès d’énergie renouvelable produite et le restituer ultérieurement selon les besoins. C’est le moyen le plus adapté afin d’en finir avec notre dépendance vis-à-vis de l’électricité d’origine fossile. Le projet de développement de batterie thermique de courte et de longue durée de Fourth Power répond notamment à cette problématique. En 2017, cette technologie a obtenu le record du monde Guinness pour les températures les plus élevées dans son système de transfert de chaleur par métal liquide à 1 200 °C. Découverte.

Comment fonctionne cette batterie thermique ?

Zachary Bogue, cofondateur et associé gérant de DCVC, décrit la technologie de stockage d’énergie de Fourth Power comme un système solaire en boîte. En effet, cette batterie révolutionnaire transforme l’énergie renouvelable en énergie thermique (chaleur), qui peut être stockée, puis convertie en électricité pour répondre à la demande. Son principe de fonctionnement est simple, mais ingénieux.

À l’intérieur de la batterie, l’étain liquide est chauffé à de hautes températures. Ce métal liquéfié circule ensuite dans un système de tuyauterie pour chauffer des piles de blocs de carbone. Sous l’effet de la chaleur, ces blocs brillent d’une lumière blanche intense. Ce rayonnement est capté et absorbé par des cellules thermophotovoltaïques, qui le transforment en énergie électrique.

Quels sont les atouts principaux de cette solution ?

Selon cette société, sa solution de stockage d’énergie de courte et de longue durée présente de nombreux avantages. Grâce à sa conception modulaire, il sera possible d’augmenter sa capacité et la durée de stockage selon l’évolution de la demande. Pour cela, l’entreprise pourra tout simplement ajouter des blocs de carbone. À l’aide de cette batterie thermique, l’énergie renouvelable (solaire et/ou éolienne) pourra être conservée pendant plus d’un mois. Celle-ci pourra être déchargée sur une période de quelques heures ou de quelques jours. Cette flexibilité permettra aux opérateurs de réseaux d’assurer des services d’approvisionnement d’électricité fiable 24 h sur 24 et 7 jours sur 7. D’ailleurs, le coût global de cette technologie serait dix fois moins élevé que celui des batteries lithium-ion. Outre cela, Fourth Power précise sur son site web plusieurs autres atouts, dont sa haute puissance, sa sécurité d’utilisation et sa durée de vie de plus de 30 ans.

L’évolution de ce projet de stockage d’énergie propre

Fourth Power a passé plus de dix ans à travailler sur la conception et le développement de cette batterie thermique innovante. Grâce à un nouveau financement de 19 millions de dollars (17,42 millions d’euros), cette entreprise pourra désormais produire industriellement cette technologie. Elle commencera également la construction de l’installation pilote de 1 MWh, basée à l’extérieur de la ville américaine de Boston. Ce projet est prévu être achevé en 2026. L’objectif est que les réseaux puissent fournir de l’énergie entièrement renouvelable dans les prochaines années. Plus d’informations : Gofourth.com.