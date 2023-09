L’Algérie s’apprête à accueillir son premier village intégralement alimenté à l’énergie solaire

Comme la plupart des pays, l’Algérie mise sur les énergies renouvelables pour répondre à ses besoins énergétiques. Le but est de réduire non seulement la dépendance aux combustibles fossiles qui sont chers, mais aussi les émissions de CO₂ afin de préserver la planète. Dans cette optique, le gouvernement algérien a fini d’établir le cahier des charges d’un projet pionnier qui devrait bientôt se concrétiser. Celui-ci consiste à construire le premier village à être alimenté entièrement par l’énergie solaire sur le territoire national.

Des conditions naturelles favorables

Le nom du village n’a pas encore été dévoilé pour ne pas entraver le bon déroulement du processus d’appel d’offres. Cependant, des sources proches du dossier affirment que celui-ci se trouve dans le gouvernorat d’Illizi. L’emplacement ne semble pas avoir été choisi par hasard. En effet, il s’agit d’une zone désertique où l’accès à l’électricité est relativement difficile. De plus, elle n’est pas raccordée au réseau national de gaz naturel. Outre ces conditions, le choix du village découlerait également du fait que cette région située au sud-est d’Alger bénéficie d’un ensoleillement favorable tout au long de l’année.

Vers la distribution de kits solaires

En plus de cette initiative louable, les autorités du pays prévoient de distribuer des kits solaires auprès des ménages situés dans des régions isolées, à travers le Ministère algérien de l’Environnement et des Énergies Renouvelables. Les kits permettront à ces familles vivant loin des villes d’avoir accès à l’électricité via l’énergie solaire. Comme si cela ne suffisait pas, le gouvernement algérien a également l’intention d’intensifier les efforts visant à déployer des éclairages publics solaires intelligents sur tout le territoire national afin d’éclairer gratuitement les voies de circulation.

Décarboner le secteur agricole

Par ailleurs, les autorités algériennes ambitionnent de mettre un terme à l’utilisation des carburants fossiles dans le domaine de l’agriculture. Depuis des années, la plupart des agriculteurs locaux se servent effectivement de machines fonctionnant à l’essence ou au gazole pour les opérations d’irrigation. Afin de remplacer cette technique polluante, le Ministère de l’Environnement et des Énergies Renouvelables collaborera avec le ministère algérien de l’Agriculture. L’objectif est de vulgariser l’utilisation des pompes et des puits solaires.

