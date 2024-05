Les panneaux solaires de balcon font un carton en Allemagne ! Si on prenait exemple ?

Dans le monde d’aujourd’hui, les énergies renouvelables sont d’une importance capitale, car elles figurent parmi nos principaux atouts pour lutter contre le réchauffement climatique. Force est alors de constater que les panneaux solaires occupent une part importante dans la production d’énergie résidentielle. Quand on est propriétaire d’une maison, l’adoption de l’énergie solaire est relativement facile. En effet, il suffit d’installer des modules photovoltaïques sur son toit ou dans son jardin pour produire de l’électricité propre et économiser de l’argent. Pour les personnes qui vivent dans une maison de location ou dans un appartement, le passage à l’énergie solaire peut être un peu plus compliqué. C’est justement pour cette raison que les systèmes photovoltaïques de balcon ont été inventés.

Adaptés à différents endroits

En réalité, et malgré leur appellation, les panneaux solaires de balcon peuvent être installés sur des immeubles d’habitation, dans n’importe quel endroit approprié et autorisé. Ils conviennent pour une installation au sol et aux balustrades des balcons, mais aussi aux appuis de fenêtre et aux rampes d’accès et l’Allemagne en est le parfait exemple. Sur les 400 000 nouvelles installations solaires recensées dans le pays, la plupart ont été réalisées sur des balcons, explique Jan Osenberg. D’après ce conseiller politique auprès de l’association SolarPower Europe, les systèmes solaires de balcon ont l’avantage de pouvoir être utilisés sur « toutes les infrastructures artificielles possibles pour la production solaire ».

Une tendance favorable

Si les installations solaires de balcon ont le vent en poupe en Allemagne, c’est en grande partie grâce aux mesures adoptées par les autorités du pays qui ambitionnent de faciliter l’accès aux énergies renouvelables. Rappelons que les Allemands ont été largement en avance aux débuts des années 2000 dans l’adoption de l’énergie solaire photovoltaïque. Cette tendance semble persister, sauf qu’elle s’oriente désormais davantage vers les équipements solaires de balcon. Parmi ces mesures que les autorités allemandes ont prises, il est possible de citer la suppression de la TVA (taxe sur la valeur ajoutée) sur les kits solaires de balcon.

Une aide financière

Par ailleurs, des subventions pouvant aller jusqu’à 500 € sont également proposées. Puisqu’un kit coûte aux alentours de 1000 €, l’aide financière accordée par l’État allège largement l’investissement qui peut être amorti en moins de trois ans. D’après Jan Osenberg, les installations solaires de balcon constituent dans ce cas « un investissement très simple pour les citoyens ». Qui plus est, le gouvernement allemand envisage dorénavant de porter à quatre le nombre de modules solaires pouvant bénéficier de l’aide financière. À noter que d’autres pays européens tels que l’Autriche, la France, l’Italie, la Pologne et le Luxembourg ont également adopté des mesures favorables envers les installations solaires de balcon. Seriez-vous prêts à installer des panneaux solaires de balcon chez vous ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .