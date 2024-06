Des fabricants d’électroménagers équipent leurs gros appareils de batteries électriques

Les batteries résidentielles étant de plus en plus accessibles, le stockage d’énergie domestique tend à se démocratiser. Pour bon nombre d’acteurs dans le secteur, comme Tesla, la question du stockage de l’électricité dans les habitations est indissociable de celle de la transition énergétique. Voilà pourquoi ils développent des produits toujours plus durables et performantes. Le développement de ces réseaux plus décentralisés et autonomes est inévitable. Cependant, une question se pose : si demain, nos maisons avaient toutes des batteries et pratiquement tous les appareils sont alimentés via celles-ci, y compris les gros électroménagers, serait-ce une vraiment une bonne idée ?

Les batteries de stockage de plus en plus utilisées dans les foyers

Aujourd’hui, de plus en plus de produits sont alimentés par batterie. En dehors des batteries domestiques utilisées, entre autres, pour alimenter une habitation en cas de pannes de courant ou pendant les heures de pointe, des accumulateurs utilisés dans les véhicules (thermiques et électriques), d’autres types de batteries voient le jour. Récemment, des entreprises comme Channing Street Copper ont développé des systèmes de stockage d’énergie destinés à alimenter des appareils électroménagers. On ne parle pas ici de petits appareils sans fil comme les mixeurs à main, mais de gros électroménagers tels que des cuisinières à induction. L’on se pose alors la question si utiliser de tels accumulateurs serait avantageux sur le long terme.

Des cuisinières à induction alimentées par batterie

Bientôt, des cuisinières à induction alimentées par batterie inonderont le marché et peut-être même d’autres gros appareils électroménagers dont nous ne pouvons pas soupçonner. La société Channing Street Copper, par exemple, propose un modèle avec quatre brûleurs et un four à convection, accompagné d’une batterie au lithium fer phosphate (LiFePO4) de 5 kWh, que l’on peut charger à partir d’une prise standard. Un autre fournisseur, Impulse Labs, prévoit également de lancer vers la fin de l’année un modèle similaire, mais pouvant directement être branché au réseau électrique et alimenté par des batteries. Ces deux types de cuisinières à induction pourraient fonctionner à partir d’une prise standard et offriraient d’autres avantages. La batterie équipant la cuisinière Charlie de Channing Street Copper aurait, par exemple, une durée de vie quatre fois supérieur à celle des batteries au lithium classiques. Le fabricant annonce qu’elle conserverait sa capacité pendant une vingtaine d’années, y compris en cas d’utilisation quotidienne.

Cette fonctionnalité répond-elle à un réel besoin ?

Si utiliser des batteries pour alimenter les gros appareils électroménagers peut être utile dans certaines situations comme des pannes de courant fréquentes, cela ne contribuerait pas forcément à réduire les dépenses énergétiques et améliorer son confort. En effet, les batteries ne sont que des sources d’énergie temporaires, qui doivent être rechargées régulièrement et remplacées. À mon avis, les gros électroménagers alimentés par batterie ne fournissent pas de solution à de réels problèmes auxquels les consommateurs sont confrontés.

Cela dépend toutefois des besoins de chacun. En tout cas, une chose est sûre, les énergies solaires, éoliennes et géothermiques sont les sources d’énergie auxquelles il faut se focaliser pour réduire la facture d’électricité, tout en étant plus écologique. Il est toujours préférable d’investir à la fois dans des installations photovoltaïques et des batteries domestiques, et éviter d’utiliser ces dernières de manière abusive. Quel est votre avis à propos de ces appareils électroménagers sur batterie ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .