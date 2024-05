Combien de batterie résidentielle avez-vous besoin pour alimenter votre maison en énergie ?

L’installation de panneaux photovoltaïques est une excellente solution pour réduire votre dépendance au réseau public. Dans une certaine mesure, vous contribuez également à l’atteinte d’un des principaux objectifs de la Programmation pluriannuelle de l’énergie, à savoir utiliser 40 % d’énergie renouvelable dans la production d’électricité d’ici à 2030. Pour alimenter efficacement votre logement en électricité verte, vous devez correctement dimensionner vos panneaux solaires, mais surtout vos batteries domestiques, afin de stocker une quantité d’énergie suffisante pour répondre à vos besoins. Pour ce faire, voici quelques conseils à mettre en pratique.

Bien déterminer la consommation de votre logement en électricité

Pour déterminer la capacité de stockage électrique idéale pour votre logement, vous devez évaluer votre consommation en électricité. Si vous utiliseriez un mode de chauffage électrique, la consommation moyenne est de 110 kWh par mètre carré et par an. Une habitation de 70 m² devrait donc consommer 7 700 kWh/an, soit environ 21 kWh/jour. Concernant le chauffe-eau et les autres appareils ménagers, l’évaluation doit être effectuée en fonction de certains critères, parmi lesquels nous pouvons citer le nombre d’occupants. De manière générale, une personne consomme approximativement 800 kWh/an pour l’eau chaude, et 200 kWh/an pour la cuisson des aliments. Pour les autres appareils ménagers, la consommation moyenne est de 1 100 kWh par an.

Définir la capacité de stockage en fonction de la consommation

En analysant les consommations moyennes en électricité mentionnées précédemment et en supposant que vous viviez en couple dans une maison de 70 m², la quantité d’énergie nécessaire pour répondre à vos besoins journaliers est d’approximativement 29,50 kWh. En d’autres termes, vous pouvez opter pour des batteries de 30 kWh pour couvrir vos besoins. Sachez toutefois que cette quantité d’énergie peut augmenter ou diminuer, selon le nombre d’appareils utilisés, leur performance énergétique, la qualité de l’isolation thermique de votre habitation et vos habitudes.

D’après certaines une estimation, un ménage consomme 28,9 kWh/jour pour le chauffage, 5,6 kWh/jour pour l’eau chaude, 3,2 kWh/jour pour la cuisson d’aliments, et 8,7 kWh/jour pour les autres appareils, soit au total 46,4 kWh/jour. Afin d’alimenter efficacement son logement en électricité et réduire sa dépendance au réseau public de distribution, il doit donc investir dans des batteries d’une capacité de 50 kWh. À noter que pour obtenir une estimation précise de votre consommation, il est recommandé de réaliser un DPE (Diagnostic de Performance Énergétique). Si vous disposez d’un compteur électrique intelligent (de type Linky), vous trouvez de nombreuses informations utiles dans vos relevés mensuels.

Déterminer les moments où la consommation d’énergie est la plus élevée

Pour définir avec plus de précision la capacité de stockage la mieux adaptée, il est important de déterminer les moments durant lesquels votre consommation en électricité est la plus élevée. Si, par exemple, vous êtes absents dans votre domicile de 9 heures à 17 heures, vous utilisez environ 30 % de l’énergie fournie par vos panneaux photovoltaïques pendant la journée et 70 %, la nuit. Vous devez donc choisir une batterie possédant une capacité de stockage suffisamment importante pour couvrir les 70 %, dans la mesure où vos panneaux solaires peuvent efficacement combler les 30 % d’énergie consommée durant votre absence.

En reprenant la consommation moyenne d’un ménage estimée à 46,4 kWh/jour, les 70 % représentent 32,48 kWh. Pour les compenser, vous pouvez investir dans des accumulateurs possédant une capacité de stockage avoisinant les 35 kWh, tels que deux Tesla Powerwall 2 de 13,5 kWh. Pour information, il n’est pas toujours indispensable d’acheter des accumulateurs capables de répondre à l’intégralité de vos besoins en énergie pendant la nuit, en raison du coût pouvant être particulièrement élevé de cette opération. Le but est, tout simplement, de réduire au maximum votre dépendance au réseau public de distribution. Souhaitez-vous investir prochainement dans des batteries résidentielles ? Je vous invite à partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .