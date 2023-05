STOCK-O : cette invention permet d’utiliser le chauffe-eau comme batterie de stockage électrique

Les panneaux solaires photovoltaïques sont un équipement pratique pour produire de l’énergie. Il suffit d’en installer sur le toit de sa maison ou encore dans son jardin pour tirer parti de l’énergie du soleil en la convertissant en électricité. Cependant, force est de constater qu’une partie de l’énergie produite est gaspillée en journée, lorsqu’on n’utilise pas suffisamment d’appareils pour la consommer. D’ailleurs, même si celle-ci peut être renvoyée au réseau, son prix est loin de pouvoir rentabiliser l’installation. D’un autre côté, investir dans une flotte de batteries de grande capacité coûte relativement cher. De plus, ces dernières intègrent des composants néfastes pour l’environnement tels que du plomb.

Optimiser sa consommation énergétique

Face à cette réalité, les experts ont trouvé un moyen plus écologique et moins cher de stocker le surplus d’énergie générée par les installations photovoltaïques. L’idée consiste à se servir d’un chauffe-eau électrique. Effectivement, la production des panneaux solaires atteint son niveau le plus élevé le jour, moment au cours duquel il y a le moins de monde dans les foyers, soit une consommation faible. Cet écart entre la puissance disponible et celle consommée peut être exploité pour chauffer un ballon d’eau chaude pendant la journée, et ce, en vue d’une utilisation le soir ou le matin.

Un chauffe-eau intelligent

Cette approche a l’avantage de favoriser l’auto-consommation. Au lieu d’injecter le surplus de production dans le réseau, on l’utilise pour soi-même ! Certes, il s’agit d’un concept particulièrement séduisant, mais notez qu’il ne fonctionne pas avec n’importe quel chauffe-eau électrique. En effet, pour que le rendement soit optimal, il est nécessaire de recourir à un équipement intelligent capable de réguler automatiquement sa puissance en fonction de la puissance disponible. À ce propos, il existe déjà pas mal de références sur le marché.

L’équivalent de 10 kWh d’électricité

Parmi les constructeurs de chauffe-eaux conçus pour une telle utilisation, l’entreprise nantaise Systovi propose un produit baptisé Stock-O. Il s’agit d’un ballon d’eau chaude sanitaire (ECS) de 200 l. Accusant une puissance totale de 2000 W, il intègre trois résistances positionnées de façon à chauffer l’eau par palier en fonction de l’intensité du rayonnement solaire. Selon ses concepteurs, le dispositif permet de stocker l’équivalent de 10 kWh d’énergie électrique. Ce qui est également intéressant, c’est le fait qu’il peut fonctionner avec votre installation solaire existante !