Stratoclair : l’invention d’un kit pour transformer les ballons électriques en chauffe-eau solaire

Utiliser l’énergie solaire pour produire de l’électricité et nous chauffer devient un enjeu important pour plusieurs raisons. Utiliser des énergies propres et renouvelables permet de dépenser moins d’argent et d’économiser les énergies fossiles, et donc la planète. Pour tenter de répondre à ces deux problématiques, deux frères, Yannick et Frédéric Thomère, développent et commercialisent depuis plus de 10 ans le Stratoclair. Il s’agit d’un ballon électrique qui fonctionne au solaire et qui s’adapte sur tous les ballons électriques existants. « Il peut produire de l’eau à 60° presque instantanément et permet d’économiser jusqu’à 70 % d’énergie » selon les inventeurs. Découverte.

Le photovoltaïque en France, en 2012…

Basée à Pontchâteau (44), l’entreprise fabriquait des pompes à chaleur et des systèmes solaires depuis l’année 2000. À cette époque, EDF encourageait les particuliers à s’équiper de panneaux solaires pour revendre leur surplus de production. Quelques années plus tard, par manque de connaissance des particuliers ou par volonté des autorités, le marché du solaire s’est effondré. Quant au chauffage solaire individuel, même en 2023, il est toujours très peu présent, car très couteux et moins performant l’hiver. De plus, ces systèmes nécessitent l’installation d’un ballon spécifique, relié à un capteur solaire par un échangeur. Pour protéger l’installation du froid, ces ballons utilisent du glycol qui doit être remplacé tous les deux ans. Enfin, pour être rentable, il doit engranger huit heures de soleil chaque jour, ce qui n’est évidemment pas le cas partout en France.

Que change le procédé Stratoclair ?

Après trois années de recherche, le dispositif Stratoclair a pu être commercialisé, en ayant fait l’objet de deux brevets (1 et 2) d’invention. L’idée étant qu’il puisse s’adapter sur des ballons électriques existants alors qu’avant, il fallait transformer l’intégralité du système pour bénéficier de l’énergie solaire. La principale différence réside dans le fait qu’il fallait, avant, chauffer tout le ballon pour obtenir une température homogène, et l’eau chaude se mélangeait donc à l’eau froide.

Le système Stratoclair concentre l’énergie dans le haut du ballon, par conséquent, l’eau est chauffée plus rapidement. Selon l’inventeur, il est possible d’atteindre une eau à 60° C avec seulement 10 minutes de soleil. Lors de sa commercialisation, le Stratoclair promettait 70 % d’économie, pour un coût d’installation de 3 000 à 4 000 € et un retour sur investissement de huit ans environ. À l’heure actuelle, et, avec la flambée des prix de l’énergie, la rentabilité des investissements pourrait grandement être raccourci.

Comment fonctionne le Stratoclair ?

Comme nous vous l’avons expliqué, le Stratoclair s’adapter aux ballons d’eau chaude électrique existants. Il se compose d’un capteur, d’une pompe et de vannes, qui sont directement raccordés au réseau de distribution d’eau chaude. Le Stratoclair assure donc le transfert de chaleur du capteur solaire avec la station solaire, mais également avec le ballon de chauffage grâce à un thermosiphon qui permet la circulation naturelle de l’eau chaude. L’eau chaude s’accumule ainsi directement dans le haut du ballon. Au moindre rayon de soleil, le thermosiphon s’amorce et produit de l’eau chaude immédiatement. Sa grande force étant de pouvoir l’installer sans effectuer de gros travaux de rénovation, longs et couteux. Plus d’informations ? Rendez-vous sur le site Stratoclair Energies.com.