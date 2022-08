SolarisKit : il invente un chauffe-eau solaire prismatique autonome, peu couteux et très rapide à monter

Nous ne le savons pas toujours, mais près de 50 % de l’énergie mondiale est consommée uniquement pour produire de la chaleur. Les solutions renouvelables à haut rendement énergétique existent, comme les capteurs solaires pour l’eau chaude, mais certaines techniques ne sont pas adaptées à certaines régions du monde. Tout pourrait changer grâce à Faisal Ghani, PDG de SolarisKit, qui a inventé le premier chauffe-eau solaire auto-assemblé et emballé à plat, le SolarKit S400, une innovation qui permet de chauffer l’eau facilement, de manière écologique et abordable. Cette invention pourrait répondre à de nombreux besoins en Europe, mais aussi partout dans le monde, et notamment en Afrique où l’apport en eau chaude est un réel manque pour les populations. Découverte !

SolarisKit c’est qui ?

SolarisKit est une B Corp certifiée basée à Dundee, en Écosse, qui a été fondée en 2019 par son PDG Faisal Ghani. Cette année-là, l’entreprise faisait partie du programme de l’EIT Climate-KIC en Écosse, en partenariat avec l’Institut du changement climatique d’Édimbourg (ECCI). Quand Faisal Ghani devient papa, il se trouve privé de sommeil et se documente, notamment sur le fait que les Rwandais doivent consacrer 40% de leurs faibles revenus à l’énergie. À l’époque, il est universitaire à Heriot-Watt et maître de conférence en ingénierie des énergies renouvelables, et il se dit que transformer la lumière du soleil en chaleur ne doit pas être si compliqué que cela; que cela aurait un impact économique sur la vie des gens, mais aussi écologique pour la planète. Il explique : “La raison pour laquelle le solaire n’a pas pénétré les marchés d’Afrique, d’Amérique centrale ou d’Asie du Sud-Est est que les solutions disponibles ont été principalement développées pour les besoins de pays riches et industrialisés comme l’Europe.” En fait, l’Afrique présente déjà un climat chaud et ensoleillé parfaitement adéquat avec ce genre d’installation, mais les technologies ne sont pas adaptées à ce continent… Un comble pour l’étudiant qu’il était à l’époque !

SolarisKit c’est quoi ?

Les chauffe-eaux solaires existent déjà, mais sur ce continent, ils sont d’abord difficiles à fabriquer, puis à acheminer. Les températures excessives peuvent se révéler dangereuses pour les populations et ces chauffe-eaux restent fragiles. De plus, les habitants utilisent souvent des connecteurs en plastique pour collecter de l’eau chaude, et ces tuyaux peuvent être facilement détruits par la chaleur.

Le SolarisKit S400 a été conçu en tenant compte de ces défis. Le kit se présente sous la forme d’un colis totalement plat qui peut être transporté sur un vélo cargo par exemple. Il est livré avec les instructions de montage et peut être fabriqué en une vingtaine de minutes, sans aucune connaissance ni outil. Il se connecte simplement au réservoir d’eau chaude de la maison via une pompe classique. Le chauffe-eau solaire a également été conçu pour être sûr, en chauffant l’eau jusqu’à 70 degrés Celsius, ce qui est suffisamment chaud pour tuer les bactéries sans endommager les canalisations.

Quels avantages pour le SolarisKit ?

A la différence des capteurs solaires actuels, conçus pour l’Europe et devant être inclinés selon un certain angle, le SolarisKit s’installe sur une surface plane ou sur un toit plat, une structure très courante en Afrique. Les panneaux solaires « européens » doivent également respecter une orientation vers l’Equateur, une connaissance que n’ont pas toujours les habitants des villages reculés… Le SolarisKit S400 élimine donc le risque de mauvaise installation car il peut suivre passivement le soleil grâce à sa forme prismatique.

L’autre avantage indéniable du SolarisKit est qu’il peut être placé à n’importe quel endroit, pourvu qu’il soit plat et ensoleillé ! Il peut aussi être éloigné des habitations, puisqu’il suffit de le remplir d’eau puis de patienter la journée pour avoir de l’eau chaude en soirée, directement accessible par un robinet intégré. Monsieur Ghani conclut par ces mots : « Pour moi, l’innovation consiste à développer quelque chose de simple et de pratique qui va améliorer la vie de quelqu’un ou l’environnement. Vous prenez un problème compliqué et vous le transformez en une solution simple et je pense que c’est là que réside l’impact. » Une superbe innovation non ? Plus d’informations : solariskit.com