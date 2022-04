SolarisKit : un chauffe-eau solaire en kit et emballé à plat à monter comme un meuble IKEA

Comment chauffe-t-on l’eau et quelles conséquences sur l’environnement ? C’est peut-être à cette question que répondra le Solarskit dans quelques semaines… Chauffer l’eau, c’est utiliser du gaz ou de l’électricité, ce qui à un coût certain et est plutôt néfaste pour l’environnement. A l’heure où les énergies deviennent de plus en plus chères, il est nécessaire de trouver une manière plus économique et plus écologique pour chauffer l’eau. SolarisKit, une société fondée début 2019 par Faisal Ghani, travaille sur le projet d’un chauffe-eau solaire emballé à plat depuis trois ans…Un système qui s’adresse aux professionnels comme les campings, mais également aux particuliers qui aimeraient chauffer l’eau avec de l’énergie gratuite : les rayons du soleil ! Découverte.

Qu’est-ce que le SolarisKit ?

L’entreprise développe un nouveau capteur solaire thermique qui est capable de transformer la lumière du soleil en énergie pour chauffer l’eau. Grâce à son procédé, il permet de réduire les émissions de carbone et les dépenses énergétiques. Visuellement, il ressemble à un prisme transparent, ce qui le rend idéal pour les professionnels de l’hébergement de loisirs… Mais ce collecteur peut également rendre la vie plus facile à ceux qui vivent dans des zones reculées du monde. En Afrique par exemple, où il est parfois difficile d’avoir de l’eau potable, l’eau chaude est un luxe qui pourrait devenir accessible grâce au SolarisKit.

La solution d’eau chaude solaire SolarisKit se destine en particulier aux propriétaires de tiny-houses ou de petites maisons containers qui cherchent l’autonomie énergétique, mais également aux campeurs et professionnels du tourisme. Pour être facilement transportable, il est emballé à plat et se monte tel un meuble IKEA ! Il pèse environ 10 kilos, et peut donc facilement être inclus dans les bagages. Enfin, il ne nécessite aucun outil ni matériel lourd pour le monter. Il peut chauffer l’eau à environ 50°C et réduit les émission de carbone d’environ 300 kilos par an.

Comment fonctionne le Solariskit ?

Très peu d’informations sont disponibles sur le fonctionnement du SolarisKit; il semblerait que l’eau soit injectée d’un côté de l’appareil puis chauffée par le soleil grâce à un système de tuyaux en spirale et de panneaux transparents tout autour… Il semblerait également que le SolarisKit doive être branché sur des panneaux photovoltaïques pour redistribuer l’eau chaude.

Les chauffe-eaux solaires peuvent être montés en série pour augmenter la quantité d’eau chaude restituée. On imagine très bien ce système dans les sanitaires d’un camping, pour avoir de l’eau chaude toute la journée, sans effet sur l’environnement. Mais là où le Solariskit pourrait se faire une place au soleil, c’est probablement parmi les autoconstructeurs qui recherchent l’autosuffisance énergétique.

Comment se procurer un chauffe-eau Solariskit ?

Le kit Solariskit est en précommande sur le site GlampingSolar.com En revanche, il ne semble pas disponible en achat immédiat. Sur le site, on peut lire qu’il faut contacter l’entreprise en remplissant ce formulaire. Il semblerait que le dispositif soit en vente uniquement en Ecosse et au Royaume-Uni. Une fois la prise de contact faite et vos demandes exposées, Glamping Solar s’engage à vous établir un devis personnalisé en fonction de vos besoins. Les livraisons devraient débuter au mois de mai 2022.