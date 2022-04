Birch Campers : une caravane Teardrop (en kit) à monter soi-même, comme un meuble IKEA

Vous avez peut-être déjà construit une cabane dans les arbres pour vos enfants, ou même votre tiny-house ? Si les constructions en bois ne vous effraient pas, vous allez peut-être pouvoir construire votre petite Teardrop, ces fameuses caravanes en forme de larme… Ce concept est celui de l’entreprise Birch Campers, qui avait en 2017, lancé une campagne de financement participatif pour son modèle Birch Sprig, un kit Teardrop Camper ultra léger, qui permettait d’assembler facilement des pièces sur un châssis… Le résultat était une petite caravane Teardrop qui pouvait être déplacée à la main et remorquée évidemment ! En mai 2022, ils devraient réitérer avec le modèle BIGSPRIG, un modèle un peu plus élaboré que le précédent… Présentation.

L’histoire du Birch Sprig

Le kit complet du premier modèle comprenait 51 pièces de bois découpées avec précision, des fenêtres, des écrans, des joints et la quincaillerie nécessaire pour assembler la petite caravane. Avec un usinage précis et minutieux, le montage se voulait optimal. Grâce au manuel de construction et aux vidéos proposées par le constructeur, le montage était aiguillé, étape après étape. Le BirchSprig avait été conçu pour qu’aucun outil supplémentaire ne soit nécessaire pour le montage… Avec un jeu de douilles, une perceuse et un de la mousse expansée, la caravane Teardrop se montait en quelques heures ! Sur ce modèle Birch Campers proposait également des options payantes, telles que ventilation du toit, table d’appoint pivotante pour la cuisine, porte -bagage de toit, tiroirs de rangement etc… En 2017, Birch Campers prévoyaient quatre construction dont une édition limitée en fibre de carbone !

Deux modèles désormais disponibles

Les modèles sont construits à partir de bouleau baltique, un contreplaqué tendance et des panneaux solides. Le kit comprend les panneaux, la charpente et la quincaillerie (vis etc). Pour construire le BIGSPRIG, il vous faut les mêmes outils que cités précédemment. Attention, le kit ne comprend pas la remorque sur laquelle installer votre Teardrop, il faudra ajouter 500$ (458€) au prix de la caravane, si vous voulez la remorque ! Les deux modèles sont le Sprig et le BigSprig.

Le second étant un peu plus grand, et un peu plus cher que le premier ! 2200€ pour le SPRIG et 3000€ pour le BIGSPRIG… Ce qui veut dire que, même en ajoutant le prix de la remorque, cela vous reviendra toujours moins cher qu’une caravane clé en main ! La teardrop BigSprig étonne par son petit poids d’environ 272 kilos, ce qui signifie que la plupart des voitures pourraient la remorquer. Ce poids est celui de la Teardrop à vide et ne comprend donc pas les éléments intérieurs ou les meubles qui pourront y être ajoutés !

Les options possibles ?

La teardrop BIGSPRIG coûte donc 3000€ brute, sans aucune option… En ajoutant un auvent de toit, une table d’appoint, une étagère intérieur, un kit tireuse à bière, une galerie de toit, 8 crochets, on arrive à 3680€ pour une petite caravane à monter soi-même ! Birch Campers n’étant pas une entreprise située en France, nous ne sommes pas persuadés que la livraison soit possible dans notre pays. Vous pouvez les contacter via le site Internet Birch Campers pour de plus amples renseignements !