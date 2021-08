Cette impressionnante caravane avec panneaux solaires recharge votre voiture électrique

Living Vehicle a récemment levé le voile sur une caravane particulièrement intéressante. Pour rappel, l’entreprise américaine n’en est pas à ses débuts dans ce domaine: après avoir lancé en 2017 un modèle à coque en aluminium scintillante conçu pour la vie hors réseau, elle a fait un retour sur le devant de la scène en 2019 avec une version qui évoque quelque peu un mini-appartement de luxe.

À noter que cette dernière bénéficiait également d’une carrosserie intégralement en aluminium. Comme si cela ne suffisait pas, la société a récemment décidé d’étendre son catalogue en y incluant le Living Vehicle 2022.

Une carrosserie en aluminium anodisé

Selon le site officiel livingvehicle.com, la principale différence du Living Vehicle 2022 par rapport aux modèles précédents réside dans le fait qu’il adopte une coque en aluminium anodisé. Ce matériau serait trois fois plus résistant que l’aluminium standard, assurant une meilleure protection contre le vieillissement.

Ce qui est également intéressant avec cette nouvelle caravane de Living Vehicle, c’est le fait qu’elle soit en mesure de recharger un véhicule électrique; de quoi assurer des aventures lointaines et prolongées. Et à ce propos, l’alimentation électrique est fournie par une vingtaine de panneaux solaires installés sur le toit de la remorque.

Des batteries d’une capacité de plus de 50 kW

Les plaques photovoltaïques totalisent une puissance de 3520W, alors que le bloc de stockage d’énergie possède une capacité de 57,6 kW. Le constructeur a aussi prévu un onduleur hybride de 20 kW. Pour le reste, le Living Vehicle 2022 accuse une superficie de 20,5 m² optimisée pour permettre aux occupants de vivre confortablement tout au long de leurs escapades.

L’intérieur comprend entre autres une cuisine avec un four à trois brûleurs et un réfrigérateur. À cela s’ajoutent une salle de bain avec une douche à effet pluie et une chambre équipée d’un lit queen-size. On soulignera aussi la présence d’un puits de lumière pour observer les étoiles. Sachez que cet espace peut être converti en bureau.

500 000 dollars

La caravane dispose de plusieurs ouvertures pour favoriser la ventilation et l’éclairage naturel. En verre, celles-ci ont été étudiées pour donner la possibilité de contempler la nature sans quitter le cadre agréable du véhicule…

Par ailleurs, le Living Vehicle 2022 est équipé d’un réservoir d’eau douce d’un volume de 378 litres et d’un emplacement pour une bouteille à gaz de 36 kg.

Tout cela a bien évidemment un coût. Pour commander cette caravane pas comme les autres, il faudra débourser entre 250 000 et 500 000 dollars, en fonction des versions. Le délai de livraison oscille quant à lui entre 10 et 12 mois.