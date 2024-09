Eriba Touring 430 Nugget Gold, une mini caravane très mignonne au design rétro

Serions-nous dans une période faste pour le retour des minicaravanes aux allures de celles d’antan ? Je l’ignore, mais il semblerait que la nostalgie gagne les constructeurs comme Eriba qui présente cette année, une « nouvelle version » de son modèle Touring 430 sorti l’année dernière. Toute de jaune « pépite d’or » vêtue, la version Nugget Gold séduira les nostalgiques de la caravane de leur enfance. Les caravanes anciennes ont séduit 47 082 acheteurs en 2023, selon Wikicampers. Celle-ci n’est pas d’occasion, mais elle conserve le type « ancien » qui semble être très apprécié. Elle se destine à voyager en couple avec un enfant et se veut compacte, mais confortable et optimisée pour les rangements. Embarquement immédiat pour la découvrir.

Les caractéristiques de la Touring 430 Nugget Gold d’Eriba

Cette caravane est conçue sur une structure tubulaire en acier, et recouverte de tôles lisses, blanches et jaunes « pépites d’or » donc. Nugget Gold, c’est son nom, il évoque probablement les aliments dorés et croustillants que nous connaissons tous. Vendue au prix de 3 720 €, elle reste accessible et se destine à trois personnes dont un enfant. Elle dispose d’un toit télescopique en polyester et anti-grêle, des aérations et des parois toilées pour une nuit protégée des insectes et du froid. Côté roues, elle se dote de jantes en alliage et de passages de roues chromés qui ajoute à son charme. Son timon peut supporter 100 kg, pour le porte-vélos et les vélos, par exemple.

Un petit tour à l’intérieur ?

À l’arrière, la caravane dispose d’un lit confortable de 140 × 190 cm sur un sommier à lattes, avec un grand espace de rangement accessible par une porte extérieure. La chambre, entourée de petits placards, est bien éclairée par deux larges fenêtres. En option, une dinette arrière peut être convertie en lit double pour 630 euros. La cuisine, équipée de deux feux, d’un évier rond et d’un réfrigérateur de 90 L, est complétée par un plan de travail effet marbre avec rallonge. La salle d’eau, bien agencée, inclut un WC, une vasque noire et un chauffe-eau de 5 L. À l’avant, la dinette propose des assises en tissu « Memphis » et une table amovible, le tout éclairé par des leds, appliques et spots plafonniers.

Toutes les caractéristiques techniques de la Nugget Gold Eriba

Dimensions L × l × H hors-tout : 5,54 × 2 × 2,27 m

L caisse : 4,21 m

L × l × h intérieur : 4,16 × 1,90 × 1,95 m

Développé auvent : 7 m

Électricité 230-12 V avec transformateur

Éclairage intérieur 12 V, prises 230 V, prises USB-B et C

Réfrigérateur de 81 L (freezer 10 L)

Gaz : propane

Chauffage au gaz Truma S 3004

Réservoir eau propre 12 L

Chauffe-eau électrique 5 L

WC à cassette

Si je devais estimer ses points faibles, ce serait peut-être au niveau de sa capacité d'accueil : il est vraiment pour deux adultes et un enfant. Apparemment, il paraît difficile de loger trois adultes pour dormir. De plus, les placards sont à l'image de la caravane : réellement compacts, probablement un peu trop ! En revanche, elle a aussi des avantages certains à commencer par sa couleur, j'adore son côté rétro flashy ! D'ailleurs, elle est aussi disponible en d'autres coloris. Et, pour le prix, elle propose de nombreuses options, mais également de quoi vous satisfaire uniquement des équipements de série, car ils sont nombreux. En savoir plus ? Rendez-vous sur le site officiel du constructeur : eriba.com.