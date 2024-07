Goliath G-47, une mini caravane Teardrop tout droit sorti d’un film de science-fiction

Vous rêvez de voyager en caravane, mais la classique « caravane capucine » ne vous inspire pas. Lourde et encombrante, vous préféreriez adopter le concept de la « teardrops trailers », une mini caravane inventée dans les années 1940… Depuis leur création, les caravanes Teardrop, que l’on peut traduire par « en forme de larme », ont grandement évolué. Néanmoins, vous n’avez jamais vu aucun modèle ressemblant à la Goliath G-47, qui semble tout droit sorti d’un film de science-fiction, ou de guerre. Film de science-fiction, car elle s’équipe de fonctions futuristes que je vous décrirai plus tard. Et, film de guerre puisque sa coque ressemble plus à un tank qu’à une caravane. Elle semble pouvoir résister à toutes les épreuves imaginables. Je vous la présente immédiatement.

Une caravane en forme de larmes qui change de l’ordinaire

La forme que l’on pourrait presque assimiler à celle d’un marteau n’a pas été imaginée par hasard. Fabriquée en Australie, pour des terrains escarpés, sa coque montée sur châssis à revêtement en poudre, lui confère une robustesse extrême. Avec ses 4,7 m de long seulement, elle peut être tractée par des véhicules relativement puissants, son poids à vide étant de 1 150 kg. Elle s’équipe également d’un système de suspension indépendante Cruisemaster à double amortisseur amortit les pneus tout-terrain de 35 pouces accrochés à des roues tout-terrain de 18 pouces tout en offrant une garde au sol très aérée jusqu’à 23,5 pouces. Quant à la peinture, c’est un revêtement granuleux Raptor qui la recouvre, il est un parfait rempart contre les projections de cailloux, fréquentes dans le bush australien.

Une teardrops pensée pour la vie hors réseau

Les longues routes australiennes nécessitent de disposer de véhicules hors réseau. On peut rouler des centaines de kilomètres sans croiser un kangourou ! Pour assurer une vie hors réseau confortable, elle se dote de batteries au gel de 150 Ah à un onduleur de 2 000 W, d’une couverture solaire de 200 W et d’un système de gestion Redarc Red Vision avec application mobile associée. À l’arrière, on découvre, comme dans la plupart des modèles teardrops, une cuisine extérieure. Celle-ci se dote d’un plan de travail à étirer, pour obtenir un espace de 160 × 60 cm. Si vous êtes adeptes des barbecues, le fabricant a aussi prévu un petit plan de travail pivotant destiné à accueillir un barbecue portable Weber. La visite de la cuisine se poursuit avec un réfrigérateur/congélateur vertical de 65 litres, un casier à vin personnalisé, un casier à épices personnalisé et 300 litres d’espace de rangement et de tiroir. Tous ces éléments se trouvent derrière le comptoir, comme la table de cuisson à induction équipée de deux brûleurs et l’évier est raccordé à un chauffe-eau diesel et à un réservoir d’eau fraîche de 170 litres.

Un petit tour à l’intérieur ?

Avant de vous présenter l’intérieur, sachez que la Goliath G-47 dispose d’une douche rabattable, qui permet de se doucher aussi, à l’extérieur. Pas de panique, vous ne vous doucherez pas au vu et au su de tout le monde, ils ont prévu une tente d’intimité rabattable. À l’intérieur, on découvre un lit double qui comble la totalité de la surface du plancher, offrant un espace confortable. Dans cette teardrop, la technologie n’a pas été oubliée, on retrouve notamment un système Stéréo, des lumières LED multicolores, un ventilateur automatique à température contrôlée, et une petite trappe pour dormir la tête dans les étoiles !

Pour en savoir plus sur ce petit camping-car australien, rendez-vous sur le site officiel du fabricant : goliathcampers.com.au.