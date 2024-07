Voici l’astuce la plus simple pour nettoyer rapidement et efficacement la grille de votre barbecue

Lors d’une année « normale » en termes de températures, j’ai déjà pu tester le premier barbecue de l’année, au début du mois d’avril. Cette année, si j’en crois les prévisions, il me faudra patienter jusqu’au 14 juillet en Seine-et-Marne. En attendant, il me reste quelques jours pour nettoyer mon barbecue avant que les grillades crépitent. Une opération recommandée par l’ANSES soit dit-en passant. La grille du barbecue, c’est gras, c’est noir, et plutôt très salissant, c’est peut-être l’une des corvées qui me rebute le plus. Cette année, j’ai décidé d’investir quelques euros, pour éviter la grille noire, qui en plus, n’est pas une excellente idée pour la santé. Quel est cet accessoire que vous possédez peut-être déjà ? Je vous explique tout !

Pourquoi faut-il nettoyer la grille d’un barbecue ?

En théorie, la grille du barbecue devrait parfaitement être nettoyée après chaque utilisation. Une explication s’impose pour comprendre la nécessité de nettoyer la grille. Lorsque la viande cuit, elle provoque la production d’Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP), une fumée qui peut se déposer sur les aliments, connue pour être cancérigène. La cuisson provoque aussi des Glycations Avancées (AGE). Elles se forment lorsque les aliments sont cuits à des températures élevées, surtout lorsque la viande est grillée ou frit. Ce processus est également appelé réaction de Maillard. D’autres réactions provoquent un dépôt noirâtre sur la grille qu’il faut absolument retirer avant chaque nouvelle utilisation.

Ma petite technique de nettoyage

Sincèrement, avant de découvrir cette astuce, je ne compte pas les éponges grattoirs, qui n’ont pas eu de « seconde vie ». Un nettoyage de grille très sale étant égal à une éponge à la poubelle et quelques centilitres de liquide vaisselle. Sans parler de la quantité d’eau chaude nécessaire pour rincer le tout ! En fouinant dans l’abri de jardin, j’ai découvert une simple brosse métallique, qui avait été utilisée pour gratter un objet que j’ai oublié. C’est vous dire qu’elle servait vraiment très peu ! La procédure pour nettoyer la grille avec une brosse métallique est simple. Il faut donc une brosse métallique, un peu d’huile de coude, et une grille chaude (ou tiède). Le secret ? Il suffit de frotter la grille avec la brosse en ayant pris soin de la chauffer, les dépôts noirs et gras tombent comme par magie. Rien de bien compliqué ! Depuis, j’ai acheté une brosse métallique spéciale barbecue et je nettoie ma grille à chaque utilisation, lorsque la grille est encore chaude. Bilan : économie d’eau, d’efforts, d’éponges et de liquide vaisselle. Elle n’est pas belle la vie !

Un exemple de brosse pour barbecue ?

Ainsi, il existe deux types de brosses pour le barbecue. Pour certaines, la brosse est droite, perpendiculaire au manche, je ne les trouve pas très pratiques. Cependant, je préfère, par exemple, un modèle avec le manche parallèle à la brosse et un grattoir pour décoller les dépôts les plus récalcitrants. Par exemple, le modèle de la marque TNTOR actuellement en promotion sur Amazon, me semble tout à fait adapté à mon utilisation.

Néanmoins, une brosse métallique classique, qui est souvent très peu utilisée, fera largement l’affaire. De plus, elle peut largement être réutilisée, en la nettoyant. Prenez garde lors du nettoyage de la brosse, les petits picots sont très agressifs pour les mains, j’ai aussi testé ce mauvais côté de l’astuce ! Connaissez-vous d’autres astuces en lien avec mon article ? Nous serions ravis de lire vos impressions ou de connaître votre expérience à ce sujet. Et, si vous constatez une erreur dans cet article, n’hésitez pas à nous l’indiquer. Vous pouvez cliquer ici pour publier un commentaire .

