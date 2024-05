Comment faire pour que la viande ne colle pas à la grille du barbecue ?

La saison des barbecues bat son plein et c’est assez logique puisque nous sommes au printemps pour quelques semaines encore. Et, ce n’est que le début, car en été, le barbecue est la star des réunions en famille ou entre amis sur la terrasse autour de bonnes grillades ! Vous avez respecté toutes les conditions pour éviter les fumées et vos voisins qui pourraient être incommodés par des nuisances olfactives. Néanmoins, vous voilà confrontés à un nouveau problème : votre viande adhère à la grille, et il vous est impossible de la retourner sans que des morceaux restent collés. Un cercle vicieux s’ensuit, les débris de viandes brûlent, fument et vos bonnes résolutions partent littéralement en fumée ! Il existe quelques astuces pour que votre viande glisse et n’adhère plus jamais à la grille, et je vous explique immédiatement comment procéder.

Pourquoi la viande adhère-t-elle sur une grille brûlante ?

Plusieurs facteurs peuvent faire que votre viande adhère à la grille, une situation plus fréquente avec de la viande rouge, ou de la viande blanche, qu’avec des merguez. Vous comprendrez pourquoi dans la suite de mon article. La première des causes provient généralement de la grille qui n’est pas assez chaude, et qui, par conséquent, ne saisit pas la viande. La seconde raison étant que vous êtes peut-être un peu trop pressés ! En effet, les viandes produisent des graisses lorsqu’elles cuisent qui leur permettent de ne pas adhérer. Si vous retournez vos grillades, trop tôt, les graisses ne se libèrent pas, et vous êtes quittes pour une grille salie et une côte de bœuf moins charnue ! Quel dommage ! Enfin, l’adhérence peut être la conséquence d’une grille sale d’un précédent barbecue !

Une petite préparation s’impose !

Si vous envisagez un barbecue en famille, ne l’allumez pas au dernier moment, et ce, pour plusieurs raisons. Tout d’abord, comme je l’explique dans cet article, cuire à la flamme présente des risques pour votre santé si vous utilisez du charbon de bois. Prenez le temps d’allumer votre barbecue, d’obtenir des braises bien rouges, et de disposer d’une grille très chaude. La saisie de la viande évitera l’adhérence à la grille. Vous pouvez aussi graisser ou faire mariner votre viande dans un mélange d’huile d’olive et d’herbes aromatiques, elle n’en sera que meilleure. Et, vous verrez qu’elle ne collera pas à la grille. D’ailleurs, vous ne rencontrerez pas ce problème avec les chipolatas et les merguez déjà chargées de graisse dès leur fabrication !

L’astuce bonus : le papier d’aluminium ou la plaque de cuisson

Si vous êtes du genre pressés et que vous n’avez donc pas la patience d’attendre suffisamment, vous pouvez opter pour le papier d’aluminium à installer directement sur votre grille. Placé entre les aliments et les braises, il empêchera ces derniers d’y adhérer. Cette technique est d’ailleurs particulièrement recommandée pour la cuisson des légumes et du poisson, des aliments plus friables que les viandes.

Et, sinon, vous pouvez opter pour des plaques de cuisson spécialement conçues à cet usage. Fabriquées en silicone, elles sont également à installer directement sur la grille. De plus, il paraîtrait qu’elles permettent une meilleure conservation des saveurs. Vous trouverez ces plaques de cuisson sur Amazon, Cdiscount ou encore E.Leclerc, entre autres. Connaissez-vous d’autres astuces en lien avec mon article ? Nous serions ravis de lire vos impressions ou de connaître votre expérience à ce sujet. Et, si vous constatez une erreur dans cet article, n’hésitez pas à nous l’indiquer. Vous pouvez cliquer ici pour publier un commentaire .