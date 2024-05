Le brasero barbecue, la tendance 2024 et une nouvelle façon de cuisiner en extérieur

Vous avez peut-être déjà vu le sujet de 66 minutes Grand Format sur M6, consacré au Salon du Barbecue. Et, apparemment, cette année, comme en 2023, la tendance est au barbecue brasero… Exit le barbecue à charbon, place au brasero transformé en barbecue. Le brasero est une technique de chauffage ancestrale, utilisée par de nombreux peuples. Il est d’ailleurs difficile d’attribuer l’invention du brasero. En effet, il fait partie de la culture de nombreuses civilisations (amérindiens, espagnols, romains, grecs, etc.). Depuis quelques années, le brasero a été quelque peu détourné pour devenir un barbecue. En 2024, il semble être le barbecue préféré des Français, qui voient en lui, une alternative au barbecue traditionnel, à charbon ou à gaz. Il offre aussi la possibilité d’avoir une source de chauffage en extérieur, que ne propose pas réellement le barbecue traditionnel. Esthétique et pratique, découvrez la nouvelle tendance de ce printemps : le barbecue brasero.

Un brasero qu’est-ce que c’est ?

À l’origine, et contrairement au barbecue utilisé pour la cuisson, le brasero est principalement utilisé pour se chauffer en extérieur. Il s’agit d’un appareil qui brûle du bois dans une cuve en acier ou en fonte, souvent munie d’un grillage de protection pour éviter que les flammes ne s’échappent. Les braises produites par le brasero dégagent une chaleur agréable qui permet de se réchauffer en extérieur, même par temps frais. Le brasero est également utilisé comme source de lumière et de décoration pour les soirées en extérieur. Depuis peu, les braseros s’équipent d’une grille, et offrent donc la fonction de barbecue.

Comment fonctionne un brasero ?

Si vous souhaitez vous mettre à la tendance du brasero barbecue, sachez que ce dispositif de jardin est assez facile à utiliser. Comme pour un barbecue traditionnel, l’étape la plus délicate est l’allumage du feu. Pour les braseros, il est recommandé d’utiliser du bois bien sec, de préférence du bois de hêtre ou de charme. Qui plus est, en éliminant le charbon de bois de votre barbecue, vous ferez un geste pour l’environnement. Le charbon de bois est plus polluant pour deux raisons. Tout d’abord, il émet plus de particules fines et de gaz nocifs que la combustion de bois sec. D’autre part, le charbon de bois nécessite d’être fabriqué et transporté, provoquant aussi une pollution plus importante que le bois, non traité et souvent plus local. L’allumage du braséro est semblable à celui d’un poêle à bois, ou d’un barbecue classique :

Placez du petit bois (cagettes cassées) ou allume-feux écologiques au marc de café par exemple.

Allumez votre petit bois

Empilez de petites bûches en quinconce

Une fois les braises obtenues, place à la cuisson de vos grillades.

Comment choisir son barbecue brasero ?

Le brasero, véritable vedette du dernier Salon du barbecue, se présente sous une grande variété de modèles avec des hauteurs différentes, des options plus ou moins avancées et des designs variés. Vous trouverez également des modèles qui permettent de cuire les pizzas, de rôtir des poulets, et même de cuire à l’étouffée pour obtenir la saveur fumée. Pour choisir le bon modèle, il est important de considérer des critères tels que la taille de l’appareil, son apparence, le type de combustible utilisé, le coût et surtout la sécurité des utilisateurs. Les familles avec des enfants opteront plutôt pour des modèles avec des protections pour éviter les brûlures accidentelles, par exemple. Alors le brasero barbecue, la tendance de l’été 2024 à votre avis ?

Où acheter un barbecue brasero ?

Dans la mesure où ils sont les stars de la dernière édition du salon du barbecue, vous trouverez ce type d’appareils dans tous les magasins et site de e-commerces. Voici quelques pistes pour vous aider à choisir :

Acheter un barbecue braséro sur Castorama

Acheter un barbecue braséro sur Cdiscount

Acheter un barbecue braséro sur Amazon

Avez-vous déjà testé ces barbecues braseros ? Nous serions ravis de lire vos impressions ou de connaître votre expérience à ce sujet. Et, si vous constatez une erreur dans cet article, n’hésitez pas à nous l’indiquer. Vous pouvez cliquer ici pour publier un commentaire .