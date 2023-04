Ninja invente un barbecue électrique (et à pellets de bois) pour cuire ET fumer vos grillades

Dans quelques semaines, lorsque les averses auront cessé, la saison des barbecues battra son plein. Les grillades, merguez et légumes grillés redeviendront les stars du printemps. Cette année, les barbecues à pellets de bois seront probablement la nouvelle tendance. Le pellet de bois a fait couler beaucoup d’encre cet hiver : pénurie, flambée des prix, etc. À priori, vous allez encore en entendre parler avec les barbecues à pellets, qui donneront une saveur particulière à vos aliments. En fonction du pellet de bois utilisé (pommier, abricotier, etc.), les plaisirs gustatifs seront différents et peut-être nouveaux ! Spécialiste de la préparation culinaire et des appareils de qualité, hautement innovants et simples à utiliser, la marque Ninja dévoile le Woodfire OG701EU. Il s’agit d’un barbecue à pellets de bois, qui fait également office du fumoir et de friteuse à air. Découverte.

Le barbecue à pellets Ninja Woodfire OG701EU, qu’est-ce que c’est ?

L’invention de l’entreprise Ninja est disponible depuis très peu de temps en France. En plus de pouvoir griller vos viandes et vos poissons et de leur donner la saveur d’un fumoir, le barbecue à pellets propose aussi de cuire vos frites, sans huile. Le fabricant américain propose un modèle fonctionnant à l’électricité. Cependant, il a la particularité d’intégrer un petit compartiment pour y glisser des pellets de bois. Ces derniers n’ont pas la fonction de cuire les aliments, mais d’offrir un goût de fumé aux aliments. En d’autres termes, vous obtenez quasiment la même saveur que celle des grillades au feu de bois, mais avec des pellets. Un intérêt gustatif donc, rendu possible grâce au couvercle qui va permettre de « fumer les aliments ».

Plusieurs modes de cuisson disponibles !

Le barbecue à pellets Ninja Woodfire dispose de six modes de cuissons, tels que griller, déshydrater et réchauffer. Il est livré avec un bac qui permet de réchauffer les aliments et de leur donner ce goût fumé authentique, ou de cuire vos frites à l’air chaud. Pour ce faire, il se dote des mêmes caractéristiques qu’une friteuse à air classique. Le bac à graisse est amovible, afin de faciliter le nettoyage, et ses petites dimensions font de lui le barbecue idéal pour le camping. La technologie développée par Ninja pour le Woodfire permet d’aromatiser les aliments en brûlant des granulés de bois 100 % naturels, un vrai « plus » pour les amateurs de barbecue.

Quels pellets choisir pour un barbecue ?

Si vous imaginiez utiliser votre stock de pellets pour le chauffage, c’est raté ! Dans la plupart du temps, les pellets destinés au chauffage sont fabriqués avec des résineux et contiennent parfois des additifs. Il ne faut donc pas les utiliser pour fumer ou cuire vos aliments. Pour le barbecue, il est recommandé d’utiliser des pellets certifiés 100 % naturels et sans additifs.

Il est possible de trouver des pellets d’abricotier, de pommiers ou de hickory, un bois largement utilisé pour cette fonction. Le caryer ou hickory est un bois originaire d’Amérique du Nord, largement utilisé comme bois de fumage ou de grillade pour aromatiser les barbecues. Il confère une saveur douce ainsi que de la fumée aux aliments. Ce qui en fait un choix populaire pour le fumage de viandes telles que les côtes, la poitrine et le porc.

NINJA Inconnu Woodfire Barbecue électrique d'extérieur [OG701EU] Friteuse à air Chaud d'extérieur 7 Fonctions de Cuisson Gris Cuisiner toute l'année en plein air avec le barbecue électrique d'extérieur Ninja Woodfire et fumoir avec 6 fonctions de cuisson. Meilleure Vente n° 1