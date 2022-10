Spoon Friez : la marque Heinz invente la frite en forme de cuillère pour faciliter le sauçage

Il existe un plat que tout le monde aime, petits ou grands, jeunes ou vieux, hommes ou femmes, ce plat universel peut prendre des dizaines de formes et textures différentes. Ce produit, c’est la pomme de terre qui reste encore un aliment très accessible et que l’on peut transformer à volonté… Purée, pommes vapeurs, sautées, en robe de chambre, en potatoes et bien entendu en frites, longues et croustillantes… Et, en général, lorsque l’on mange des frites, on les saupoudre de sel, et on fait trempette dans la mayonnaise, le ketchup ou la moutarde. Le ketchup avec les frites, c’est bon, mais c’est très dangereux pour vos vêtements, surtout s’ils sont d’un blanc immaculé. Les accidents de ketchup dégoulinant sont fréquents, et c’est quand même très énervant ! La célèbre marque de sauce Heinz a peut-être trouvé la solution miracle pour ne plus vous tacher lorsque vous trempez votre frite dans le ketchup. Découverte.

Pourquoi cette invention ?

Avec 55 kilos de frites par an et par habitant en France, autant vous dire que nous en mangeons de la patate coupée en brindilles ! Largement répandues dans les fast-foods et dans les cuisines des particuliers, elles investissent de plus en plus, les grands restaurants. Elles portent de jolis noms comme « Folles Pommes de Terre » ou encore « Croustilles de Pommes de Terre », bref, ce sont des frites de luxe quoi ! Dans ces grands restaurants, voire le ketchup dégouliner sur une chemise hors de prix, ça fait tache, et parfois la sauce est récalcitrante et glisse le long de la frite… C’est pénible, et cela porte même le nom de “fritestation”, ou la frustration de ne pas avoir pu mettre de sauce sur sa frite ! Une véritable catastrophe !

Quelle est donc cette invention ?

Heinz, que l’on ne présente plus, a décidé non pas de créer une sauce spéciale frite, mais une frite spéciale sauce ! Concrètement, la nouvelle frite Heinz possède une extrémité incurvée telle une cuillère qui permet d’attraper la sauce, même au fond du bol ! Une invention simple et efficace, qui résout le problème majeur de la sauce et des frites ! Les Spoon Friez ne sont pas encore disponibles en France, et le seront peut-être en 2023, si la marque le décide… En attendant, vous pouvez toujours tailler vos frites en forme de petites cuillères pour voir si l’invention est concluante !

Mais, au fait, les frites sont-elles belges ou françaises ?

L’histoire des frites belges ou françaises, c’est un peu comme celle des chocolatines et des pains au chocolat, elle divise depuis des décennies… Si l’on en croit, Pierre Leclerc, historien de l’alimentation, la frite serait apparue au 19ᵉ siècle à Paris avant d’être exportée en Belgique. Et, l’auteur de cette affirmation est de nationalité belge, on peut donc peut-être lui faire confiance ?

Si les Belges pensent que la frite est belge, c’est tout simplement parce qu’au cours du 20ᵉ siècle, les pommes de terre se faisaient rares, alors qu’elles étaient disponibles en grande quantité en Belgique… Si disponibles que les patates sous toutes leurs formes, sont devenues le plat national du Plat Pays ! Les Belges ont ainsi récupéré à leur compte l’invention de la frite. D’ailleurs dans les fast-foods étrangers, la frite porte le nom de French Chips…