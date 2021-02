Burger King offre un kilo de pommes de terres françaises pour chaque commande

Depuis le 29 Octobre dernier, les restaurants gardent portes closes… Certes les restaurateurs souffrent de cette situation, mais ils ne sont pas les seuls. En effet, un restaurant ne peut pas fonctionner sans ses fournisseurs… Les producteurs souffrent donc de cette crise à la même mesure que les restaurateurs…

Pour tenter de sauver les producteurs de pommes de terre, la chaîne de restauration rapide américaine Burger King lance, en France, une opération qui a du sens. Chaque client passant commande recevra un kilo de pommes de terre… Une opération gigantesque pour sauver les producteurs de pommes de terre français. Explications.

Depuis le 2 février dernier, si vous avez passé commande dans un Burger King, vous vous êtes peut-être retrouvés à la tête d’un kilo de patate ! Tout est normal, l’enseigne vient d’acquérir 200 tonnes de pomme de terre, pour les offrir à ses clients ! Si cette opération peut sembler commerciale, elle a le mérite de soutenir les producteurs de pommes de terre qui ne fournissent plus les restaurants puisque ceux-ci sont fermés.

Une commande, un kilo de patate !

Quelque soit votre commande, si vous passez au drive, il vous sera offert un filet de pommes de terre venues des Hauts de France ! Le slogan de cette campagne dit : « Vous aussi, prenez une bonne résolution : continuez à acheter des patates en 2021. Dites oui aux tartiflettes, aux raclettes, aux hachis parmentiers et aux frites maison. Et purée, faites qu’elle soit bonne, cette nouvelle année »

De quoi vous occuper après 18h.

(On attend vos photos) pic.twitter.com/Eooc4cEKG1 — Burger King France (@BurgerKingFR) February 3, 2021

Il faut savoir qu’en France 8 frites sur 10 sont dégustées au restaurant… On imagine très bien le manque à gagner des producteurs ! Et pour les producteurs, c’est environ 20% de leurs productions. Et ce ne sont pas les ventes à emporter ou les cantines scolaires qui permettent de combler cette perte.

Même si l’opération de Burger King peut sembler purement commerciale, elle permet aux producteurs de garder la tête hors de l’eau ! Dans le contexte actuel, on ne peut pas leur en vouloir d’axer leur stratégie commerciale sur la pomme de terre française tout de même !