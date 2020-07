Burger King invente le Croissan’wich, un burger végétarien coiffé d'un croissant...

Sacrilège ! Les américains s’en prennent à notre bon vieux croissant au beurre… Pour le transformer en hamburger… végétarien ! Quel toupet quand même non ? Burger King vient de lancer dans ses restaurant le croissan’wich, un très étrange burger en forme de croissant !

Mais quelle drôle d’idée, le croissant est sacré, comme les pains au chocolat (ou chocolatines) ! Burger King se servirait donc de la notoriété de notre célèbre viennoiserie française pour lancer un nouveau concept ! Allez, nous ne sommes pas chauvins (CQFD) et si le croissant français peut rayonner dans le monde grâce au croissan’wich pourquoi pas ?

Le croissan’wich se compose d’un steak végétal, d’une tranche de fromage, d’un œuf et du fameux croissant toasté sur le dessus. Il a été créé en collaboration avec « Impossible Foods » et s’intègre donc parfaitement dans un régime végétarien. Pour les américains, c’est un véritable privilège de consommer ce produit français à la sauce américaine !

Le croissan’wich est vendu 3.50€ dans tous les restaurants de la chaîne, aux Etats-Unis. Il n’est pas encore disponible dans les Burger King français. La chaîne avait déjà lancé un sandwich croissant en 1983 non végétarien, il n’avait à priori pas reçu le succès escompté.

The NEW Impossible Croissan'wich features a plant-based patty with cheese and egg on top. Order it on the BK app today! pic.twitter.com/h24HHnBcJ3

— Burger King (@bkhardinsburgky) July 2, 2020