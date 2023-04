Pourquoi les barbecues à pellets vont-ils devenir incontournables ce printemps ?

Le printemps, le soleil, la terrasse qui reprend des couleurs et le barbecue qui reprend du service ! Tel est le programme de certains pour les semaines à venir. Et si cette année, vous mettiez votre barbecue à charbon de côté et le remplaciez par un barbecue à pellets de bois ? Comme les poêles à granulés, les barbecues à pellets sont dans l’air du temps cette année. Moins polluants que le charbon de bois ainsi que moins nocifs pour la santé, les pellets arrivent aussi sur le marché printanier des barbecues. Mais qu’est-ce qu’un barbecue à pellet ? Comment le choisir ? Et que dit la réglementation en matière d’utilisation d’un barbecue en général ? On va tout vous expliquer !

Un barbecue à pellet, qu’est-ce que c’est ?

Un barbecue à pellet de bois est un type de barbecue qui utilise des granulés de bois comme combustible. Le barbecue à pellet de bois est équipé d’un réservoir de pellets et d’un système de distribution. Celui-ci contrôle la quantité de pellets brûlés pour maintenir une température de cuisson constante. Les pellets de bois sont brûlés à l’intérieur du barbecue, produisant la chaleur et la fumée nécessaires à la cuisson des aliments. Les barbecues à pellet de bois sont de plus en plus populaires auprès des amateurs de barbecue en raison de leur facilité d’utilisation.

Ils le sont aussi pour leur capacité à produire une fumée de bois de qualité, donnant une saveur unique aux aliments. Ils sont également assez polyvalents et peuvent être utilisés pour griller, fumer, rôtir et cuire lentement une grande variété d’aliments. La plupart des modèles de barbecues à pellets disposent d’inventions technologiques, leur permettant d’être pilotés par Bluetooth ou Wi-fi.

Quels pellets faut-il choisir pour un barbecue à pellets ?

Dans le cas d’un poêle à pellets, il faut savoir choisir les bons pellets, afin d’obtenir un meilleur rendement et éviter l’encrassage ou une surconsommation. Le barbecue à pellets partage exactement le même principe. Tous les pellets de bois ne peuvent pas être brûlés dans un barbecue. Dans un poêle de chauffage, les granulés de résineux sont à privilégier. Cependant, pour le cas des barbecues, il vaut mieux opter pour des granulés en bois de chêne ou de hêtre. Ces matières donneront plus de saveurs de fumage aux aliments cuits. Assurez-vous également que les pellets de votre barbecue ne contiennent pas d’additifs, ce qui peut être le cas avec des pellets de chauffage. Vous pouvez tester, par exemple, les granulés de pommier, de cerisier, d’abricotier ou encore de pécan. Vous verrez que vos grillades n’auront pas forcément la même saveur.

Que dit la loi en matière de barbecue ?

La loi est peu explicite en la matière, sauf lorsque des interdictions existent comme dans les copropriétés, les lieux publics ou les zones naturelles. Dans votre jardin, vous êtes donc libre d’installer un barbecue. Il faut simplement veiller à ce que les nuisances olfactives dues aux fumées ne viennent pas gêner vos voisins. En matière de sécurité, il ne faut jamais utiliser de produits inflammables (alcool, essence) afin d’éviter tout risque d’incendie ou d’explosion. Par temps de sécheresse extrême ou de canicule, la mairie de votre commune peut interdire, à titre temporaire ou permanent, l’allumage des barbecues. Normalement, cette information vous sera transmise par les services municipaux. Enfin, sachez que l’usage récréatif et occasionnel du barbecue ne constitue pas un trouble pour le voisinage. Évitez tout de même de l’installer sous les fenêtres de vos voisins, ou alors, invitez-les à partager votre barbecue. Cela évitera les éventuelles plaintes pour nuisances olfactives !

