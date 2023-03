Granulés : faut-il (ou non) commander et stocker à l’avance vos pellets de bois pour l’hiver 2023/2024 ?

Si vous vous chauffez avec un poêle à pellets, une chose n’a pas pu vous échapper : l’augmentation phénoménale des prix entre septembre 2022 et février 2023. Alors que l’on trouvait le sac de 15 kg à 3,90 €, à l’automne 2021, cette année, le même sac a pu atteindre, au plus fort de la crise, le prix unitaire de 15 € ! Une hausse due à plusieurs facteurs comme la crainte d’une pénurie pour certains, et donc des commandes qui ont explosées plus tôt dans l’année. Les fournisseurs n’étaient visiblement pas préparés et les stocks se sont rapidement vidés. Selon certains experts, les prix flambants seraient également dus à un contexte géopolitique fragile en Europe, avec le conflit armé en Ukraine, ainsi qu’à une inflation grandissante, qui ont conduit les consommateurs à stocker peut-être plus que de raison. Mais alors, qu’en sera-t-il cette année ? Faut-il stocker les pellets et si oui, comment les conserver ? On vous explique tout !

Faut-il, dès maintenant, commander vos pellets de bois ?

La réponse à cette question n’est pas manichéenne et nécessite d’y apporter quelques nuances. Dans l’absolu, l’idée de commander vos pellets de bois peut être une solution. Au printemps, les prix commencent à redescendre et vous permettraient donc d’éviter une nouvelle hausse faramineuse des pellets de bois. Si vous optez pour cette solution, il faudra cependant pouvoir les stocker, bien les conserver et viser au plus juste pour ne pas subir une nouvelle impressionnante augmentation l’hiver prochain. Cependant, stocker de manière presque compulsive des pellets de bois implique aussi de produire une nouvelle rupture, une demande plus forte que l’offre et ainsi de nouvelles augmentations et rupture.

L’idéal serait peut-être de revenir à nos habitudes d’avant crise, et de ce fait, de passer nos commandes « classiques » de pellets de bois dès maintenant et de compléter à l’automne, en cas de stock épuisé. Il est impossible de savoir si l’on doit dès à présent stocker ou non les pellets de bois, tant les facteurs qui influent sur ces petits pellets sont nombreux. Quoi qu’il en soit, acheter ses combustibles, hors période de chauffe, a toujours été la meilleure des options !

Comment évaluer vos besoins en pellets de bois ?

Dans une maison de 100 m², l’estimation de consommation de pellets de bois est de deux tonnes, mais cette quantité doit être ajustée en fonction de certains critères. Un poêle à granulés consomme environ un kilo de pellets par heure, et 1 kW d’électricité par jour. Des chiffres qui ne sont pas figés, puisqu’ils dépendent aussi de vos besoins, et donc de votre consommation. (Source Effy). Pour calculer votre consommation de pellets annuelle, il faut alors considérer la surface à chauffer, les modes de chauffage annexe (chaudière à gaz, électricité), le rendement de votre appareil.

La consommation dépendra aussi de la température que vous souhaitez maintenir dans votre maison, et de la région géographique. À l’évidence, un poêle à pellets réglé à 22° C dans le Jura, consommera beaucoup plus que le même poêle à la même température, dans les Alpes-Maritimes. Le dernier critère, et peut-être l’un des plus importants à considérer, sera l’isolation de votre maison. Un logement mal isolé représente 30 % de déperdition de chaleur, et en conséquence, une augmentation de consommation considérable !

Comment stocker vos pellets de bois en toute sécurité ?

Si vous optez pour le stockage de précaution, il faut absolument conserver vos pellets correctement. Ce serait vraiment dommage de perdre trois ou quatre tonnes de ces précieux petits granulés, à cause d’un mauvais stockage. Nous avons dédié un article complet au bon stockage des pellets, mais pour résumer, sachez que les pellets de bois craignent l’humidité. Il faudra donc veiller à ce qu’aucun sac ne soit percé, et éventuellement le refermer avec de l’adhésif. L’idéal étant de laisser les sacs sur leurs palettes, à l’abri de la chaleur, de la pluie, et donc de l’humidité et de les recouvrir d’une bâche protectrice.