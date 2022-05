Barbecues, planchas : connaissez vous vraiment toutes les règles d’usage et légales à respecter ?

Alors que Météo France nous annonce des températures caniculaires pour les jours à venir, avec plus de 30°C dans la plupart des régions, ils vont forcément pointer le bout de leurs grilles ! Eux, ce sont les barbecues et planchas, stars incontestables et incontestées des soirées en terrasse et des repas dominicaux… Nous pourrions nous dire que faire griller des saucisses ou des poissons est une manière de cuisiner comme une autre et qu’il n’existe pas de règles à suivre. Et pourtant, une réglementation existe bien concernant les barbecues en extérieur. Si vous n’invitez pas vos voisins pour votre barbecue, ces règles à suivre se destinent plutôt à conserver une bonne entente avec eux en évitant de les incommoder, si eux aussi, déjeunent dehors, mais sans vous ! Explications.

Quel est le bon endroit pour installer votre barbecue ?

Peu importe le barbecue choisi : en brique, à charbons, à gaz, électrique, sur pied ou façon tonneau découpé, votre barbecue va chauffer et dégager de la fumée… Il est donc formellement interdit de l’installer dans une zone boisée, ce qui peut sembler assez évident ! Les braises du charbon de bois s’envolent et peuvent provoquer un incendie en cas de fortes chaleurs. Chez vous, si vous l’installez sur votre terrasse, à priori, pas de souci, mais si vous souhaitez construire un barbecue en dur par exemple, ça se complique un peu ! Si vous optez pour ce type de barbecue, renseignez-vous d’abord au service urbanisme de votre commune…

Quelles sont les règles en matière d’installation ?

Les règles sont fixées par arrêtés municipaux et peuvent varier, idem si vous vivez dans un lotissement ou une copropriété, le règlement peut vous aider à ne pas faire n’importe quoi ! En règle générale, le barbecue en dur, s’il dispose d’une cheminée, celle-ci doit dépasser de 40 cm les obstacles à 8 mètres autour d’elle… Si vous l’installez contre un mur mitoyen, vous devez obtenir l’accord de votre voisin. Pour un barbecue mobile, il n’existe aucune règle mais il doit être à une distance d’au moins 3 mètres de la limite de votre propriété.

Et sur un balcon c’est possible ?

Rien n’est interdit en la matière sauf si un arrêté municipal existe dans ce sens… En revanche, le règlement de copropriété peut interdire les barbecues sur les balcons et limiter l’utilisation aux petits barbecues électriques ou éventuellement à gaz. Pour les barbecues à charbon, c’est parfois plus compliqué et c’est aussi une question de bon sens au regard des fumées qu’ils dégagent.

Que faire en cas de troubles liés à un barbecue ?

Si votre voisin use et abuse du barbecue et que vos repas en extérieur se transforment en rideau de fumée, vous pouvez agir légalement, même si parlementer avec lui est dans un premier temps bien plus simple ! L’usage intensif et sur de longues durées peut constituer légalement un trouble anormal du voisinage. Il va alors falloir vous armer de patience et apporter les preuves du trouble causé…

Démontrer les dommages causés par les cendres ou les fumées qui noircissent votre mur ou façade

Fréquence, durée, intensité

Moment auquel se produit le trouble

Lieu du trouble constaté (zone urbaine, rurale, d’activité ou résidentielle)

Le recours existe mais il est probablement plus simple de trouver un terrain d’entente ou d’inviter vos voisins non ? En revanche, si vous constatez un barbecue dans une zone forestière, mieux vaut prévenir les forces de l’ordre immédiatement… On vous accusera peut-être de délation, mais vous éviterez peut-être un incendie ravageur ?

