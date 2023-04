Granulés : le prix des pellets au plus bas, faut-il attendre ou commencer à s’approvisionner pour l’hiver prochain ?

Les pellets de bois auront fait couler beaucoup d’encre pendant la saison hivernale qui vient de s’achever. En effet, ils nous ont aussi fait dépenser beaucoup plus d’argent que l’année précédente. En novembre 2022, dans certains magasins, le sac de 15 kg a pu atteindre les 15 €. Du jamais vu pour un sac à 4 €, un an auparavant. Cette explosion des prix a été la conséquence d’une ruée sur les pellets dès le mois de mars 2022, quelques semaines après le déclenchement de la guerre en Ukraine.

Une relation de cause à effet qui n’est pas la seule explication. L’inflation annoncée, la crise énergétique et l’explosion des ventes de poêles et chaudières à granules sont aussi responsables de cette flambée des prix. Certains pensent également à une certaine spéculation, mais nous ne sommes pas juges pour l’approuver ou l’infirmer. En attendant, le prix des pellets va-t-il baisser et revenir à un prix semblable à celui de 2021 ? Ou faut-il stocker dès maintenant ? On vous explique tout !

Quel est actuellement le prix du sac de pellets ?

Les pellets de bois sont vendus en vrac, ou sur palettes par sac de 15 kg. Nous avons créé une carte interactive et collaborative, qui vous indique les prix des pellets à proximité de votre domicile. En moyenne, alors que le sac de 15 kg a pu atteindre 15 €, les prix moyens constatés en janvier 2023 étaient de 10,50 €, puis de 9,75 € en février et de 9,45 € le mois dernier. Attention cependant, le prix peut énormément varier d’une région à l’autre, comme pour tous les produits finalement.

Quelles alternatives aux pellets de bois traditionnels ?

Voici 12 alternatives pour payer vos granulés de bois moins chers. Nous en avons peut-être oubliés, n’hésitez pas à en rajouter dans les commentaires en bas de cet article.

Que pourrait-il se passer dans les mois à venir ?

Nous ne sommes pas visionnaires, et il est difficile de prévoir l’évolution des pellets de bois. Néanmoins, les prix devraient encore baisser, sans toutefois revenir aux 4 € que nous avions connus en 2021. La baisse des prix va dépendre une nouvelle fois de plusieurs facteurs, et notamment de la poursuite des ventes de poêles à pellets, qui bénéficient désormais d’aides financières importantes. De leur côté, les producteurs ont dû refaire les stocks épuisés par une trop forte demande. Quant aux clients, ils ont continué d’acheter parfois au prix fort, n’ayant pas d’autres choix pour se chauffer. L’année dernière, la saison de vente a débuté en mars, au lieu d’août ou septembre sur une année normale. La loi de l’offre et de la demande étant la même pour tous, les prix ont flambé en même temps que la demande des consommateurs.

Faut-il alors en stocker pour l’hiver prochain ?

La situation économique et géopolitique de l’Europe est pour le moins instable, en ce moment. Inflation grandissante, guerre en Ukraine toujours en cours, grève à répétition contre la réforme des retraites, blocage des raffineries, etc. La liste est longue ! Nous serions tentés de conseiller de prévenir plutôt que de guérir. Cela revient à acheter progressivement des sacs de pellets ou du vrac, et ce, dès que possible, en prévision de l’hiver prochain. Certains économistes misent sur une baisse de l’inflation à partir du mois d’août 2023, mais évidemment, sans aucune certitude. Quoi qu’il en soit, si vous faites partie des nouveaux utilisateurs de poêles à pellets ou que vous envisagez une installation pour l’hiver prochain, renseignez-vous à propos de la fourniture de pellets par votre installateur, avant de signer le devis.

Où acheter des pellets pas chers pour commencer à les stocker ?

Les magasin de bricolage comme Castorama et Leroy Merlin proposent régulièrement des pellets à bas prix. On trouve actuellement des granulés de bois Woodstock (très bonne marque) à 6,50 € ou Cogra (au même prix) les 15 kg. Chez Castorama, les tarifs avoisinent plutôt vers les 8,50 € les sac de 15 kg.