Chauffage : le pellet de tournesol, une nouvelle alternative économique et écologique aux pellets de bois

Le constat est sans appel. Les poêles à pellets, largement mis en avant l’année dernière pour leurs côtés écologiques et économiques, ne le sont plus autant qu’en 2021. En 2022, ceux qui ont investi dans un poêle à pellets pensent, peut-être à juste titre, qu’ils ont un peu été pris pour les dindons de la farce ! Guerre en Ukraine, inflation, spéculation… Toutes ces raisons semblent gravement peser sur le prix du pellet de bois, puisqu’en 2021, il était encore possible de trouver un sac de 15 kg autour de 4 €. Aujourd’hui, rares sont les sacs de même quantité vendue moins de 10 €. En sachant que si un poêle à granulé constitue un chauffage principal, il consommera un sac par jour et la facture flamberait alors. Par conséquent, de plus en plus de consommateurs cherchent des alternatives et il en est une qui commence à faire du bruit : le pellet de tournesol. Explications.

Le granulé de tournesol, une alternative aux pellets de bois ?

Nous le savons tous, le tournesol est cette fleur largement cultivée en Europe pour produire de l’huile à partir du broyage ses graines. Ces graines se trouvent dans des coquilles qui ne sont que très peu utilisées. Un déchet à revaloriser pour les cultivateurs de tournesol, puisque cela leur permet de fabriquer une nouvelle matière sur le fondement de leurs déchets. Certains se sont alors lancés dans la fabrication de pellets faits de coquilles de graines de tournesol. Ces derniers auraient les mêmes qualités que les pellets de noyaux ou de grignons d’olives.

Quel est le pouvoir calorifique du pellet de tournesol ?

Plusieurs tests ont été réalisés. Et apparemment, le pellet de tournesol a sensiblement le même pouvoir calorifique (PCI) que le pellet de bois. Cependant, il aurait un taux de cendre supérieur, tout comme le taux de soufre. Pour utiliser les pellets de tournesol, une chaudière à biomasse polycombustible est requise. Il s’agit de la même que pour les poêles et chaudières fonctionnant avec des pellets de chanvre, de lin, ou de marc de café. Autrement, l’achat d’un kit de conversion est nécessaire afin de pouvoir utiliser des pellets de tournesol.

Quels avantages à utiliser des pellets de tournesol ?

Le pellet de tournesol présente quelques points positifs à connaître. D’abord, notons qu’il est moins gras que le pellet de noyaux d’olive et, par conséquent, va moins encrasser votre appareil de chauffage. Lorsqu’il brûle, il ne dégage aucune odeur particulière. Par ailleurs, vous conserverez une performance élevée et constante de votre appareil de chauffage grâce à son pouvoir calorifique élevé. Les granulés de tournesol sont conçus pour maximiser le rendement de l’appareil de chauffage. Notons qu’ils sont évidemment 100 % écologiques, puisqu’ils sont issus de la récupération des coques de graines de tournesol.

Nous avons trouvé quelques fournisseurs de pellets de tournesol en France, comme BG (580 € la palette), ou quelques entreprises sur le site Espace Agro. Attention, avant de commander une palette de pellets de tournesol, renseignez-vous auprès de votre installateur pour savoir si votre poêle ou chaudière est un appareil polycombustible. Dans le cas contraire, il faudra investir dans un kit de conversion ou investir dans un poêle hybride. Un investissement qui pourrait s’avérer très rentable dans le long terme. Rappelons qu’à l’heure actuelle, la palette d’une tonne de pellets de bois se vend autour de 1 000 € en sac de 15 kg !