Granulés : cette entreprise a développé un biocombustible à base de lin moins cher que les pellets traditionnels

En matière de chauffage et de matériaux combustibles, nous savons que des alternatives vont devoir être trouvées. Les prix du bois, du gaz, de l’électricité ou des granules explosent et les tensions dans le secteur de l’énergie sont bien présentes. Depuis des semaines, on nous répète que nous risquons coupures de courant, pénurie de bois et de gaz, entre autres… Mais dans ce secteur, un biocombustible mis au point par l’entreprise Soels Electrotech pourrait avoir un bel avenir. Ce biocombustible innovant est fabriqué à base de lin, une matière naturelle, qui peut être cultivée en France. Le lin serait-il devenu LA nouvelle matière à exploiter pour se chauffer écologique et économique ?

Dix ans de travail…

Soels Electrotech est une entreprise basée à Comines (59) qui travaille depuis une dizaine d’années sur le développement d’un biocombustible : le granulé de lin. Dans deux ans environ, ces nouveaux pellets devraient faire leur apparition sur le marché. Dans l’entreprise des Hauts-de-France, les spécialistes de l’électricité industrielle sont chez Electrotech, et même si le plus gros de l’activité se concentre sur les appels d’offre, une petite partie se destine aux particuliers, et notamment la conception de ces nouveaux pellets de lin. Olivier Soels, le gérant, explique également que l’entreprise a une « histoire » avec la filière lin, devenue aujourd’hui incontournable. L’entreprise équipe d’ailleurs, dans le Nord, certaines machines de récolte et de transformation de la fibre de lin, utilisée pour la confection de vêtements ou pour l’isolation.

Le lin, une matière d’avenir ?

Pour le gérant, le lin est une matière première très en vogue, mais les co-produits du lin sont également utilisables. Les graines pour les semis et l’huile sont appelés des anas de lin et représentent 40% de la plante environ, en dehors du fil de lin. On peut comparer cette plante à un épi de blé: il y a le blé puis la tige, qui sert de paille; avec le lin c’est un peu la même chose, les déchets peuvent être réutilisés pour fabriquer des pellets, un biocombustible. Utiliser l’anas de lin comme combustible se fait déjà, mais pour de grosses chaudières d’entreprises. C’est donc pour répondre à une forte demande que Gérard Soels, son fils, Olivier Soels, et Charles Themistocle, ont relevé le challenge de revaloriser l’anas de lin comme biocombustible. Pour eux, le lin sera “au cœur de la troisième révolution industrielle”, et cela fait 10 ans qu’ils y travaillent !

Comment est fabriqué leur pellet de lin ?

Ils n’ont pas attendu la crise énergétique pour travailler sur leur projet: ils se sont vite rendu compte que le lin permettait de faire assez facilement des granulés semblables au bois, avec une valeur calorifuge quasiment identique. Pour réaliser leurs granulés de lin, ils ont dû enlever les poussières puis passer par un système de compression, opération répétée 9 à 10 fois pour obtenir un granulé suffisamment pressé. Utiliser du lin dans la fabrication de pellets, c’est aussi travailler en circuit court, car les champs de lin qui prennent des teintes bleutées sont nombreux dans le Nord de la France. Notre pays produit 85% du lin dans le monde, ce qui, de fait, nous ôterait à priori la dépendance aux bois ou combustibles étrangers… Le fabricant de chaudières Guntamatic a d’ailleurs déjà adapté ses machines aux granulés de lin. La pré-industrialisation s’annonce donc pour dans quelques années. Quant au prix de la tonne, il serait lui aussi bien moins cher que les 600€ pour la tonne de granulés de bois atteint cette année : du jamais vu !