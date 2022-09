Granulés : un procédé innovant de fabrication de pellets de bois à “haute performance énergétique”, en circuit court

Si la situation ne s’améliore pas rapidement, ceux qui utilisent des pellets ou granulés de bois pour se chauffer risquent de ne pas pouvoir les utiliser… Les ruptures de stock sont déjà présentes partout en France, et quand les pellets sont disponibles, ils sont quasiment hors de prix. Pour cette année, il va falloir « faire avec », mais pour l’année prochaine, une entreprise basée près de Saint-Etienne, pourrait bien révolutionner ce marché du bois. La start-up WoodTechno fondée en 2021 a inventé un procédé innovant pour la fabrication des pellets de bois à haute performance énergétique. Son but ? Aider les scieries à valoriser les sciures et copeaux et donc, privilégier les fabrications locales. Découverte.

WoodTechno c’est qui ?

La start-up a été fondé par José Brunet, professionnel du bois et Frédéric Becquart chercheur sur le site stéphanois du laboratoire Ingénierie des Matériaux Polymères, (Université Jean Monnet de Saint-Etienne, Université Claude Bernard Lyon 1, INSA Lyon et CNRS). Ils avaient en commun, le souhait d’optimiser la fabrication des pellets de bois qui, actuellement se fait par voie sèche avec des installations couteuses et énergivores. Après de nombreuses recherches d’une équipe de l’IMP, ils sont parvenus à créer un procédé de fabrication unique sur ce marché porteur. Ce nouveau procédé, en rupture avec l’existant, est modulaire, robuste et les machines-outils beaucoup moins chères.

Comment fonctionne la technologie WoodTechno ?

L’enjeu principal de cette nouvelle technologie est de pouvoir être utilisée par toutes les scieries, petites ou moyennes notamment, et de leur proposer de valoriser leurs co-produits (copeaux, sciures). Cette technologie autorise l’utilisation de tous les co-produits, mais également de toutes les essences de bois (résineux, feuillus, mélange, etc.), ce qui n’est pas le cas actuellement. Cette innovation brevetée permet de fabriquer par la technologie d’extrusion bivis, des pellets avec un meilleur pouvoir calorifique, une durabilité forte, tout en restant moins chers à produire.

Bien sûr, les pellets produits sont conformes aux normes en vigueur en France (EN+, DIN+). Le procédé inventé permet également de réduire les étapes de fabrication et d’être installé dans les scieries de toutes tailles. Pour les petites scieries, cela leur offrirait également un revenu supplémentaire en fabricant leurs pellets de bois à partir des déchets, qu’ils revendent normalement à très bas prix, ou jettent. En bout de chaîne, le consommateur devrait lui, obtenir des prix très compétitifs pour des granulés de bois produits localement…

“Notre procédé innovant est basé sur l’extrusion bivis pour valoriser les co-produits de sciage comme les copeaux, sciures et plaquettes de bois. (…) Cette innovation brevetée peut être utilisée pour toutes les essences d’arbres en traitant indifféremment avec ou sans mélanges les essences de résineux et de feuillus, là où les solutions actuelles ne le permettent pas. Moins coûteuse et énergivore que le process traditionnel, elle s’adresse aux scieries, notamment petites et moyennes, pour leur permettre de produire directement sur site, puis de vendre localement les granulés de bois.” Woodtechno

Une jeune pousse Stéphanoise qui a de l’avenir…

La start-up est née à Saint-Etienne, puis a été propulsée par l’incubateur PULSALYS de Villeurbanne, pour finalement s’installer dans le Cantal, la troisième région forestière de France (2.5 millions d’hectares de taux de boisement). Un projet d’ailleurs soutenu par la région à travers le programme FEDER. WoodTechno entend créer un nouveau modèle économique dans la filière bois afin de garantir une production et un approvisionnement en circuit court puis s’étendre au niveau national, européen, puis mondial… Un premier pilote semi-industriel sera installé au début de l’année prochaine à Saint-Etienne, qui sera capable de produire environ 300 kilos de pellets par heure. Le but, à l’horizon 2024 étant de pouvoir en produire 4 tonnes par heure, et tenter de résoudre les tensions du marché du granulé de bois. Plus d’informations : woodtechno.fr