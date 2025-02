CirQHP Indoor Hybrid, une pompe à chaleur sans unité extérieure dévoilée par Midea

La pompe à chaleur est aujourd’hui une des solutions de chauffage les plus écologiques. Bien qu’elle utilise de l’électricité, son rendement est de 3 à 4 fois supérieur à celui d’un dispositif tel qu’un radiateur classique, selon l’ADEME. Toutefois, la PAC a quelques inconvénients qui empêchent son adoption par certains ménages, dont la nécessité d’installer une unité extérieure à la fois encombrante et peu esthétique. Pour encourager les foyers à équiper leur logement d’une pompe à chaleur, Midea, un acteur majeur de l’industrie du chauffage, de la ventilation et de la climatisation (CVC), a mis au point le CirQHP Indoor Hybrid. Cette PAC se démarque, entre autres, par l’absence d’unité extérieure.

Une pompe à chaleur compacte et esthétique

Comme nous l’avons dit précédemment, le CirQHP Indoor Hybrid fonctionne sans aucune unité extérieure. Elle permet donc d’éviter les nuisances sonores pouvant déranger les voisins et peut être installée dans un logement avec un espace extérieur d’une superficie plus ou moins restreinte. Par ailleurs, contrairement aux pompes à chaleur classiques, ce dispositif développé par l’entreprise chinoise est à la fois compact, esthétique et facile à installer. Il a été conçu en collaboration avec Midea Italy Design Center et comporte deux conduits pouvant être insérés dans un mur ou un toit. Son installation ne nécessite pas de travaux de rénovation coûteux et de plaque de fondation, et elle peut être réalisée dans une pièce conçue spécialement pour les appareils de chauffage, un sous-sol ou un grenier.

Une PAC performante

Outre l’absence d’unité extérieure, son design compact et son installation assez aisée à réaliser, le CirQHP Indoor Hybrid est pensé pour améliorer efficacement le confort thermique dans une habitation durant l’hiver. Cette nouvelle PAC de Midea a une capacité de chauffage de 4,5 kW et peut fonctionner dans un environnement soumis à une température de -20 °C. Elle appartient à la classe énergétique A++ et utilise un fluide frigorigène au propane (R290). Pour information, ce dernier est une alternative plus écologique aux réfrigérants classiques et ne fait pas l’objet d’une restriction par le règlement F-Gaz III. Il émet une quantité de gaz à effet de serre nettement moins élevée que les hydrofluorocarbures (HFC) et a un PRG (potentiel de réchauffement climatique) de 3, selon CalculCEE.

Une pompe à chaleur compatible avec diverses chaudières à gaz

Bien qu’il soit performant, le CirQHP Indoor Hybrid peut ne pas être mesure d’assurer le chauffage d’un logement, notamment pendant les périodes les plus froides. Pour garantir un confort thermique optimal aux ménages, il peut être connecté à différents types de chaudières à gaz grâce, entre autres, au protocole OpenTherm. En fonction de la température et du prix de l’énergie, mais aussi des préférences des utilisateurs, il peut choisir le mode de chauffage le mieux adapté et le plus rentable de manière automatique.

D’autre part, il est équipé d’un moniteur de consommation d’énergie permettant de surveiller les coûts et, par conséquent, de prendre les mesures appropriées pour les réduire. Il est important de noter que le CirQHP Indoor Hybrid de l’entreprise chinoise Midea a gagné le prix Innovative Heating Technologie Award lors de l’IFA Berlin, le plus grand salon européen dédié aux technologies. Plus d’informations ici. Une telle pompe à chaleur d’intérieur pourrait-elle vous intéresser ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .