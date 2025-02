Poêles à bois : sous-estimé, ce petit élément d’étanchéité à pourtant un rôle clé !

Dans quelques semaines, nous dirons au revoir à l’hiver et bonjour au printemps ! Les poêles à bois ou à pellets que nous sommes, selon l’ADEME, 7,5 millions à avoir choisis, s’éteindront jusqu’à l’automne prochain. Pendant la saison de chauffe, vous avez profité de la chaleur du poêle, du crépitement du feu, et voilà la fin de saison arrive. Vous allez donc logiquement passer au nettoyage complet de votre appareil : vitre, foyer, ramonage de fin de saison, etc. Mais, attendez… et le joint de porte, vous y avez pensé ? Sans lui, votre poêle serait moins efficace et aussi plus dangereux, alors avant de refermer la porte, voici comment vérifier le joint de porte, et le cas échéant, comment le changer. Décryptage.

Le rôle clé du joint de porte : plus qu’un détail, une nécessité !

Le joint de porte de votre poêle, c’est un peu comme la ceinture de sécurité de votre voiture : on n’y pense pas toujours, mais il pourrait bien vous sauver la mise. Son boulot principal ? Assurer l’étanchéité. Grâce à lui, la chaleur reste bien confinée, et votre appareil fonctionne de manière optimale. Un joint en bon état garantit aussi que l’air nécessaire à la combustion passe uniquement par l’entrée prévue, et non par des interstices inattendus. Mais, ce n’est pas tout. Avoir un joint en parfait état, c’est aussi prévenir les fuites de monoxyde de carbone, ce gaz sournois, inodore et potentiellement mortel. Avec un joint usé, l’air vicié peut s’infiltrer dans votre pièce… et là, danger ! Bref, le joint, c’est votre allié sécurité.

Comment savoir si votre joint a fait son temps : l’astuce de la feuille de papier ?

Je procède à ce petit test plusieurs fois par an, et je vous rassure, nul besoin d’être un pro du bricolage pour vérifier l’état de votre joint. Prenez simplement une feuille A4 et faites ce test tout simple :

Ouvrez la porte du poêle et glissez la feuille sur le joint.

Refermez doucement la porte.

Tirez sur la feuille : si elle reste bloquée, c’est bon signe, votre joint assure encore ! Si elle glisse et sort facilement… eh bien, il est temps de dire au revoir à ce vieux joint.

Petite astuce bonus : cette technique marche aussi avec le joint de votre réfrigérateur. Pratique, non ? Un indice supplémentaire ? Si votre porte claque, c’est mauvais signe, le joint doit être changé.

Changer le joint de porte : un jeu d’enfant (ou presque)

Vous avez fait le test et… verdict : le joint est mort. Pas de panique, le remplacer est plus simple qu’il n’y paraît. Voici comment procéder :

Préparez le terrain : éteignez l’appareil et laissez-le refroidir. Nettoyez soigneusement l’emplacement du joint, en retirant les résidus de colle ou les morceaux de l’ancien joint.

Placez le nouveau joint : déposez une colle spéciale haute température sur la rainure prévue à cet effet. Puis, installez le joint en appuyant légèrement tout autour pour qu’il adhère bien.

Laissez sécher : respectez bien le temps de séchage indiqué par le fabricant avant de rallumer votre poêle.

Et voilà, le tour est joué ! Un joint tout neuf, une étanchéité parfaite et une sécurité retrouvée. Et vous, avez-vous pensé à vérifier vos joints cette année ? N’hésitez pas à nous donner votre avis, ou à partager avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

