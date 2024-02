Quand changer le joint de porte d’un poêle à bois ?

Le poêle à bois est un « accessoire » très à la mode en ce moment, et nous sommes plus de 6 millions selon l’ADEME à utiliser du bois de chauffage. Ce bois de chauffage, nous l’utilisons dans nos poêles à bois, nos inserts, et parfois dans des chaudières biomasses. Concernant les poêles à bois, ils sont dotés d’une porte et autour de cette dernière, d’un joint. On ne le voit pas, et pourtant, il a une importance capitale quant aux bons déroulements de vos feux de bois. Comment savoir si ce joint n’est plus en état d’assurer l’étanchéité ? Et, quand faut-il le changer ? On va tout vous expliquer.

Quels sont les signes d’un joint de porte usé ?

Le principal risque d’un joint usé étant de laisser filtrer des émissions de monoxyde de carbone, un gaz mortel, totalement incolore et inodore. Si votre joint présente des signes d’usure, il faut alors absolument procéder à son remplacement. Voici les signes qui peuvent vous alerter sur ce problème :

Vous constatez une augmentation de votre consommation de bois (ou de pellets).

La porte claque lorsque vous la fermez.

Vous constatez des passages de fumées provenant de la porte.

Ces trois signes sont ceux d’un joint de porte à changer. Vous pouvez aussi l’observer et vérifier qu’il remplit toujours la rainure dans laquelle il est installé.

Une astuce pour tester l’efficacité de votre joint

Connaissez-vous l’astuce de la feuille de papier pour tester l’efficacité de votre joint ? Inutile d’être mathématicien, ou physicien, vous allez voir que c’est très simple, et que c’est à effectuer tous les six mois environ. Prenez une feuille de papier A4 et placez là de manière qu’elle dépasse lorsque vous fermez la porte. Poêle éteint, bien entendu ! Tirez doucement sur la feuille. Si celle-ci reste bloquée, votre joint est en bon état, si elle glisse, il faut le changer. Simple et plutôt efficace !

Comment changer le joint de votre porte de poêle ?

En achetant votre joint de porte, veillez à ce que le diamètre du nouveau soit parfaitement semblable à l’ancien. La seconde étape consiste à retirer l’ancien joint. Pour ce faire, ouvrez la porte de l’insert et utilisez un outil tel qu’un grand tournevis plat pour détacher une extrémité du joint usé. Retirez ensuite délicatement l’intégralité du joint sans causer de dommages à la porte. Nettoyez ensuite la rainure de la porte. Utilisez une brosse métallique ou un chiffon humide pour éliminer toute trace de poussière et les résidus du joint précédent.

Pour installer un nouveau joint, appliquez un adhésif spécialement (colle à joints) conçu pour les joints d’inserts sur la rainure de la porte, puis insérez délicatement le nouveau joint en veillant à ce qu’il adhère correctement. Respectez les temps de séchage recommandés par le fabricant. Réitérez ensuite le test de la feuille A4 pour vérifier l’étanchéité du travail réalisé ! Avez-vous déjà vérifié l’état de votre joint de porte ? Et, avez-vous essayé notre petite astuce ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

