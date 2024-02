Quelles sont les durées de vie d’un poêle à bois et d’un poêle à pellets ?

Le poêle à bois connaît un fort succès des ventes ces dernières années. Nous sommes actuellement plus de 7 millions à utiliser le bois pour nous chauffer. Ces chiffres devraient, selon l’ADEME, passer à plus de 10 millions en 2028. Aujourd’hui, les vieilles cheminées sont progressivement remplacées par des poêles à bois fonctionnels et plus designs. Le Label Flamme Verte 7* est venu renforcer la confiance des utilisateurs, en proposant un label qui garantit un rendement optimal de l’appareil. Mais, ces poêles à bois, ont-ils une durée de vie semblable à nos anciennes cheminées ? Sont-ils plus ou moins durables que les poêles à pellets ? Décryptage.

Quelle est la durée de vie moyenne d’un poêle à bois ?

Le poêle à bois est, par définition, un appareil qui fonctionne sans énergie pour l’alimenter. Fabriqués en fonte, un matériau ultrarésistant, ils n’ont pas réellement de durée de vie. Un poêle à bois correctement entretenu peut durer 20, 30 ou 40 ans, sans s’altérer avec le temps. La seule pièce qui pourrait « casser », c’est bien entendu, la vitre, qui elle n’est pas à l’abri d’un choc extérieur. Avec un entretien régulier et une surveillance du joint de porte, votre poêle à bois peut durer toute une vie, voire apporter une plus-value lors de la revente de votre bien.

Quelle est la durée de vie moyenne d’un poêle à pellets ?

La réponse à cette question est moins évidente, car un poêle à pellets fonctionne avec de l’électricité et des mécanismes particuliers. Ainsi, si le poêle en lui-même n’a pas précisément de durée de vie, les pièces qui le composent, elles, ne sont pas éternelles. Généralement garantis 10 ou 15 ans, la plupart seront à changer après cette période. Rappelons qu’un poêle à pellets fonctionne avec une vis sans fin pour apporter les pellets à la chambre de combustion. Mais, également, une fonction de remplissage automatique et un allumage à distance, et donc d’une bougie, qui, eux, ne sont pas à l’abri d’une panne avant la fin de la garantie.

Quand est-il nécessaire de changer son poêle à bois ?

Comme nous vous l’avons dit, un poêle à bois bien entretenu peut durer toute une vie ! Bien entendu, pour cela, il faut qu’il soit entretenu régulièrement de fond en comble. Ainsi, il faut le nettoyer, ainsi que la vitre, vider le tiroir de cendres régulièrement, et s’assurer qu’il se trouve dans un environnement dénué d’humidité. En effet, l’humidité pourrait provoquer des points de rouille, signe que votre poêle à bois est « au bout de sa vie ». C’est à peu près la seule alerte qui indique que vous devez penser à le changer. Une autre raison de le changer serait qu’il ne soit plus assez efficient, ou plutôt qu’il soit devenu obsolète.

Le développement des poêles à bois a incité les fabricants à proposer des poêles plus performants, à plus haut rendement, et moins consommateurs de bois. Le changement pour un poêle plus performant ou plus puissant est souvent celui qui nous incite à en changer. Quoi qu’il en soit, ne jetez pas l’ancien s’il est encore utilisable, il pourra toujours être utile à quelqu’un d’autre ! Et, vous ? Quel est l’âge de votre poêle à bois ? Et, de votre poêle à pellets ? Avez-vous été obligés d’en changer pour dysfonctionnement, par exemple ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .