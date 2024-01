L’entretien de cette pièce sur les inserts et poêles à bois permet de faire de réelles économies de chauffage

Les poêles à bois sont l’un des moyens de chauffage préférés des Français. Selon les chiffres de l’ADEME, nous sommes 8 millions de foyers à posséder des appareils à bûches comme des foyers fermés, des inserts, des poêles ou des foyers ouverts. Cela représente 40 % de maisons individuelles équipées d’un appareil de chauffage au bois. Le bois est plébiscité, car il est un combustible écologique et financièrement accessible. De plus, il existe quelques astuces pour obtenir du bois gratuitement, ce qui n’est pas le cas avec le gaz, l’électricité ou le fioul. Cependant, un poêle à bois demande un entretien fréquent comme le fait de changer le joint de votre porte, garant de son étanchéité. Mais, comment savoir s’il faut le changer ? Et, surtout, comment faire pour en installer un neuf ? On va tout vous expliquer.

Quand faut-il changer votre joint de porte ?

Deux indices peuvent vous mettre sur la voie d’un changement de joint de porte imminent. Le premier se détecte simplement en observant votre joint. Si celui-ci se décolle par endroit, ou s’effiloche, il est temps de le changer. Le second consiste à écouter le claquement de la porte. Si celle-ci claque plus fort que d’habitude, c’est que votre joint aura vécu, qu’il sera écrasé et sera donc à changer. Voici comment procéder pour le remplacer.

Comment changer le joint de porte d’un poêle à bois ?

Pour effectuer cette petite opération de maintenance, votre poêle devra rester éteint de préférence pendant 48 h. Du côté du matériel, il faudra vous équiper du joint, d’une spatule (ou couteau plat), de papier de verre et de colle spéciale joint de porte. Attention, la colle doit absolument être réservée à cet usage et par conséquent résister à la chaleur. Vous trouverez, par exemple, la colle Collafeu spéciale produits réfractaires. Pour commencer, retirer le joint usagé en dégondant votre porte et en la posant à plat puis glisser le couteau plat (sans dents) entre la gorge et le joint pour le faire sortir de son logement.

Avec le papier de verre, grattez doucement les restes de colle dans la gorge, et passez l’aspirateur dedans pour ôter tous les résidus de poussière de colle. Découpez ensuite le joint à la mesure de votre porte en laissant quelques centimètres de marge. Il vaut mieux recouper ensuite, plutôt que de le couper trop court. Insérez de la colle dans la gorge puis positionnez le joint tout autour de la porte. Pressez le joint pour qu’il remplisse parfaitement la gorge. Le temps de séchage est généralement de 48 heures. Cependant, certaines colles nécessitent plus ou moins de temps, consultez la notice pour connaître l’efficacité de votre colle. Remettez la porte en place, le joint est reparti pour quelques années.

Pourquoi le joint de porte doit-il toujours être parfait ?

Le joint de porte est conçu pour assurer l’étanchéité totale de votre poêle à bois. Si celui-ci est défectueux, vous allez, par conséquent, « avoir des fuites ». Les conséquences sont une perte de chaleur, et une surconsommation de bois, puisque de l’air entrera en continu dans votre foyer. La seconde répercussion, plus grave, étant qu’un joint de porte non étanche laissera passer les fumées du poêle et surtout le monoxyde de carbone. Rappelons que ce gaz produit par combustion est inodore, incolore, mais souvent mortel pour l’Homme et les animaux. Chaque année, environ 100 personnes décèdent d’une intoxication au monoxyde de carbone. Que pensez-vous de ces conseils ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

