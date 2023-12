Comment savoir s’il y a du monoxyde de carbone dans la maison ?

L’information de ces derniers jours n’a pas pu vous échapper : 48 personnes ont été intoxiquées au monoxyde de carbone dans une école de Saint-Alban (22). L’enquête le dira, mais cette fuite de monoxyde de carbone serait imputable à une chaudière présentant un dysfonctionnement. Les victimes, de nombreux enfants et quelques adultes, ont rapidement été pris en charge par les secours, et pour quelques-uns d’entre eux, le passage par un caisson hyperbare à l’hôpital de Brest fut obligatoire. À priori, plus de peur que de mal pour ces victimes, mais ce n’est pas toujours le cas. Les intoxications au monoxyde de carbone sont la première cause de décès par intoxication en France, avec plus de 100 décès chaque année. Pourquoi le monoxyde de carbone est-il si dangereux ? Et comment prévenir les risques liés à ce gaz incolore et inodore ? On va tout vous expliquer !

Le monoxyde de carbone, qu’est-ce que c’est ?

Ce gaz émane des dispositifs de chauffage ou de cuisson fonctionnant au gaz, au bois, au charbon, à l’essence, au fioul ou à l’éthanol. Il n’est pas généré par des appareils électriques. Ces dispositifs peuvent émettre du monoxyde de carbone lorsqu’ils ne fonctionnent pas correctement et que la combustion ne se fait pas de manière conventionnelle. Une fuite de monoxyde de carbone peut provenir d’une cuisinière à gaz (ou à charbon), d’une chaudière, d’un chauffe-eau, d’une cheminée, d’un poêle à bois ou d’un poêle à granulés. Si votre maison est chauffée en totalité par l’électricité, vous ne risquez pas la fuite de monoxyde de carbone. D’autres appareils peuvent provoquer des fuites : moteur de voiture ou de moto, braseros ou barbecues, par exemple.

Pourquoi le monoxyde de carbone peut-il être mortel ?

Comme nous vous l’avons dit, ce monoxyde de carbone est un gaz inodore et incolore. Les accidents arrivent donc souvent la nuit, quand vous dormez, et que ce gaz entre insidieusement par vos voies respiratoires. S’il est mortel, c’est parce qu’il va progressivement prendre la place de l’oxygène dans votre sang et vous empêcher de respirer. Les premiers symptômes sont généralement des maux de têtes, céphalées ou vomissements. La phase suivante est l’évanouissement à cause du manque d’oxygène, puis le coma et malheureusement le décès. Pour contrer une intoxication lorsque celle-ci est prise à temps, il faut placer les victimes sous oxygène à haute dose afin que le taux de CO (autre nom du monoxyde de carbone) redescende. Lors d’intoxications à haute dose, le passage par un caisson hyperbare devient la seule chance de ne pas perdre la vie.

La solution : le détecteur de monoxyde de carbone

La loi n° 2010-238 du 9 mars 2010 rend obligatoire l’installation de détecteurs de fumée dans les lieux d’habitation. En revanche, rien concernant les détecteurs de monoxyde de carbone qui, pourtant, peuvent tout bonnement nous sauver la vie ! Nous aurions tendance à avancer que la fumée d’un incendie peut nous réveiller en pleine nuit, car nous la sentons. Or, ce n’est JAMAIS le cas du monoxyde, il n’a aucune odeur ni aucune couleur ! Pour une trentaine d’euros, vous pouvez donc protéger votre vie, celle de toute votre famille et même celle de vos animaux de compagnie !

Les médecins spécialisés dans ce type d’urgence conseillent de s’équiper avec un détecteur de monoxyde de carbone disposant d’une alarme sonore. Pour la simple raison de vous alerter dès le seuil maximal dépassé. En cas de déclenchement, il faudra couper votre chauffage, ouvrir portes et fenêtres, et vous réfugier à l’extérieur de votre habitation. À la suite de cet incident grave, il faudra faire intervenir un professionnel pour connaître l’origine de la fuite : c’est indispensable. Êtes-vous déjà équipés d’un détecteur ? Avez-vous déjà été confrontés à son déclenchement ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

